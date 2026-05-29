DICAS

Coloque papel-alumínio na gaveta da cozinha: para que serve e quando você deve usar esse truque?

Truque simples com papel-alumínio ajuda a proteger gavetas contra farelos, gordura e sujeiras escondidas que dificultam a limpeza



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12:12

Papel-alumínio dentro da gaveta pode parecer estranho, mas ajuda a proteger o móvel contra resíduos do dia a dia Crédito: Ilustração gerada por IA

Abra uma gaveta da cozinha depois de alguns dias de uso e os sinais aparecem sem fazer barulho. Migalhas ficam nos cantos, resíduos de tempero se misturam ao pó, respingos passam despercebidos e marcas de utensílios começam a se acumular no fundo.

Nada disso costuma chamar a atenção de imediato. O problema é que, dia após dia, essa sujeira pequena pode deixar a limpeza mais difícil e comprometer a conservação dos móveis, principalmente nas gavetas usadas com mais frequência.



Papel alumínio - aliado na cozinha 1 de 7

Fundo mais protegido

Papel-alumínio não serve apenas para cobrir assadeiras, embalar alimentos ou ajudar no preparo de receitas. Dentro das gavetas da cozinha, ele pode funcionar como uma camada simples de proteção.

A folha deve ser colocada no fundo da gaveta, limpa, seca e bem ajustada ao espaço. Quando fica bem posicionada, cria uma barreira entre a superfície do móvel e os resíduos do uso diário.

Farelos, pó, restos de temperos e pequenas manchas passam a cair sobre o alumínio. Em vez de grudarem diretamente no fundo da gaveta, ficam concentrados em uma camada fácil de retirar.

Esse cuidado faz mais sentido em compartimentos muito movimentados, como gavetas de talheres, panos, utensílios de cozinha e embalagens abertas. São lugares que acumulam sujeira aos poucos e nem sempre entram na faxina do dia.

Faxina menos chata

Na hora de limpar, a diferença aparece. Em vez de esfregar o fundo da gaveta para remover a sujeira grudada, basta retirar a folha usada, descartar o excesso acumulado e colocar outra, se for necessário.

Esse truque não substitui a limpeza normal da cozinha. Ainda assim, evita que resíduos pequenos entrem em contato direto com o móvel e ajuda a manter o interior das gavetas em melhor estado.

Quem cozinha todos os dias tende a perceber mais o efeito. Menos farelo preso nos cantos, menos mancha no fundo e menos trabalho na manutenção dos armários.

Antes de forrar

Gaveta úmida e papel-alumínio não combinam. Antes de colocar a folha, o fundo precisa estar limpo e completamente seco, sem água acumulada nos cantos.

Quando a umidade fica presa por baixo do alumínio, o espaço pode ficar abafado. Esse acúmulo favorece o mau cheiro e pode prejudicar a superfície do móvel.

A troca também não deve ser ignorada. Folha suja, úmida, rasgada ou muito amassada precisa sair da gaveta. Deixar o mesmo papel por tempo demais muda o efeito do truque. Em vez de se proteger, ele vira mais um ponto de acúmulo de sujeira dentro da cozinha.

Lado brilhante ou fosco não é o que decide o resultado. Para esse uso, o importante é deixar a folha lisa, sem sombras exageradas e sem atrapalhar o fechamento da gaveta.

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Truque sem milagre

O papel-alumínio no fundo da gaveta não transforma a cozinha sozinho, nem elimina cuidados básicos com limpeza. A utilidade está em criar uma proteção barata, fácil de trocar e simples de adaptar à rotina.