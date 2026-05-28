'ESCANTEADO'

Sensitivo faz previsão preocupante para Neymar na Copa e alerta sobre possível acidente

Pai Flávio Ty Odé afirma que craque precisará redobrar cuidados com a saúde para evitar contratempos na competição

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:43

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo voltou a movimentar torcedores e também o universo das previsões espirituais. Desta vez, o sensitivo Pai Flávio Ty Odé afirma ter identificado um alerta envolvendo a trajetória do camisa 10 durante o Mundial.

Segundo o religioso, a leitura dos búzios aponta que Neymar seguirá com papel importante na competição, mas deverá enfrentar um momento delicado relacionado à saúde física ao longo da campanha brasileira.

De acordo com a interpretação apresentada por Pai Flávio, o jogador viverá um período marcado por pressão, desgaste e necessidade de maior atenção ao próprio corpo. A previsão indica a possibilidade de um acidente ou problema físico durante a Copa, situação que poderia afastá-lo temporariamente dos gramados.

Neymar pela Seleção Brasileira 1 de 12

Apesar do alerta, o sensitivo afirma que o craque não deixaria a competição definitivamente e conseguiria permanecer no torneio após superar o obstáculo.

A análise espiritual também destaca que Neymar estaria atravessando uma fase de reorganização pessoal e profissional, marcada por decisões importantes e necessidade de disciplina emocional.

Segundo a leitura dos búzios, o momento exigiria estratégia, foco e cautela para evitar contratempos que possam interferir em seus objetivos dentro da Seleção Brasileira.

Além da consulta espiritual, Pai Flávio Ty Odé realizou uma análise numerológica do atleta. Nascido em 5 de fevereiro de 1992, Neymar possui o número 1 como destaque em sua configuração numerológica.

Dentro dessa interpretação, o número é associado a liderança, protagonismo, independência, competitividade e forte desejo de conquista. Ao mesmo tempo, também representaria desafios ligados à impulsividade, pressão e necessidade de equilíbrio emocional.

A previsão surge justamente após a convocação oficial do atacante pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Caso entre em campo no torneio, Neymar disputará seu quarto Mundial com a camisa da Seleção Brasileira.