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Vai voltar? Integrante de 'Aeroporto: Área Restrita' abre o jogo sobre destino de série documental

PF proibiu gravações de série documental em novembro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:11

Auditor fiscal que aparece na série documental abriu o jogo sobre continuação
Auditor fiscal que aparece na série documental abriu o jogo sobre continuação Crédito: Reprodução | YouTube

No início de fevereiro deste ano a Polícia Federal (PF) decidiu impedir a presença de equipes de filmagem em áreas restritas de aeroportos brasileiros para a nova temporada do reality “Aeroporto: Área Restrita”, exibido pela HBO Max.

No entanto, o reality chegou a ser gravado completamente e irá ao ar, mas ainda sem data específica. Em conversa no Barbacast, o auditor fiscal Paulo Angelito explicou que a nova temporada foi gravada em novembro do ano passado. “A 8ª temporada está gravada e daqui a pouco vai ser lançada pós-produção e edição”, disse.

Gravações de Aeroporto Área Restrita foram barradas

Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
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Série de TV é gravada pela Moonshot e mostra trabalho da Receita Federal por Divulgação
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Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação

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“No final de janeiro deste ano, a equipe veio gravar aqui e teve esse problema com a PF que alegou que a gravação colocava em risco a segurança aeroportuária”, disse Paulo Angelito.

Ele é um dos profissionais que aparece na série documental exibida em canais como Record, que acompanha os bastidores da fiscalização e do combate a crimes aduaneiros, contrabando e tráfico de drogas nos aeroportos brasileiros.

Na época da decisão da PF, o órgão explicou que a medida buscava preservar a segurança operacional e proteger direitos de passageiros abordados durante fiscalizações.

“Essa é uma avaliação muito particular da PF, porque o programa é gravado há sete temporadas e nunca houve nenhum caso de algum profissional da equipe de gravação, eles são de um nível profissional absurdo. Nunca houve um incidente ou uma ameaça de incidente no Brasil inteiro até onde eu sei”, disse ainda Paulo em entrevista.

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Aeroporto Área Restrita

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