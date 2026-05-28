SÉRIE

Vai voltar? Integrante de 'Aeroporto: Área Restrita' abre o jogo sobre destino de série documental

PF proibiu gravações de série documental em novembro do ano passado

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:11

Auditor fiscal que aparece na série documental abriu o jogo sobre continuação Crédito: Reprodução | YouTube

No início de fevereiro deste ano a Polícia Federal (PF) decidiu impedir a presença de equipes de filmagem em áreas restritas de aeroportos brasileiros para a nova temporada do reality “Aeroporto: Área Restrita”, exibido pela HBO Max.

No entanto, o reality chegou a ser gravado completamente e irá ao ar, mas ainda sem data específica. Em conversa no Barbacast, o auditor fiscal Paulo Angelito explicou que a nova temporada foi gravada em novembro do ano passado. “A 8ª temporada está gravada e daqui a pouco vai ser lançada pós-produção e edição”, disse.

Gravações de Aeroporto Área Restrita foram barradas 1 de 8

“No final de janeiro deste ano, a equipe veio gravar aqui e teve esse problema com a PF que alegou que a gravação colocava em risco a segurança aeroportuária”, disse Paulo Angelito.

Ele é um dos profissionais que aparece na série documental exibida em canais como Record, que acompanha os bastidores da fiscalização e do combate a crimes aduaneiros, contrabando e tráfico de drogas nos aeroportos brasileiros.

Na época da decisão da PF, o órgão explicou que a medida buscava preservar a segurança operacional e proteger direitos de passageiros abordados durante fiscalizações.