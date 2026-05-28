Álcool emagrece? Corpo de Virginia surpreende após influenciadora consumir bebidas em festa

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Felipe Sena
Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:25
Virginia Fonseca, de 27 anos, notou um fato curioso em seu corpo após ingerir álcool na festa de aniversário da filha Maria Alice, de 5 anos, na última segunda-feira (25).
No dia seguinte, a influenciadora publicou uma foto da barriga mais trincada e com uma sensação mais seca. “Mais seca que o deserto”, escreveu a empresária na legenda foto publicada nos Stories.
Virginia Fonseca
Segundo especialistas, não significa exatamente um emagrecimento. O fator pode estar ligado ao resultado de desidratação profunda e desequilíbrio de eletrólitos, que são minerais essenciais ao corpo.
O álcool bloqueia a liberação do hormônio antidiurético. Sem ele, os rins não reabsorvem a água e eliminam muito mais líquido do que o normal, levando à desidratação.
O que pode acontecer, na verdade, é uma mudança visual temporária em pessoas muito secas, como Virginia que apesar de abrir exceções, segue uma dieta e treina diariamente. Por isso, o efeito não é sentido por todas as pessoas.