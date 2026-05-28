ENTENDA

Álcool emagrece? Corpo de Virginia surpreende após influenciadora consumir bebidas em festa

Efeito do álcool pode dar uma falsa sensação de emagrecimento

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:25

Virginia apareceu mais seca após consumir bebida alcoólica Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, notou um fato curioso em seu corpo após ingerir álcool na festa de aniversário da filha Maria Alice, de 5 anos, na última segunda-feira (25).

No dia seguinte, a influenciadora publicou uma foto da barriga mais trincada e com uma sensação mais seca. “Mais seca que o deserto”, escreveu a empresária na legenda foto publicada nos Stories.

Virginia Fonseca 1 de 12

Segundo especialistas, não significa exatamente um emagrecimento. O fator pode estar ligado ao resultado de desidratação profunda e desequilíbrio de eletrólitos, que são minerais essenciais ao corpo.

Publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

O álcool bloqueia a liberação do hormônio antidiurético. Sem ele, os rins não reabsorvem a água e eliminam muito mais líquido do que o normal, levando à desidratação.