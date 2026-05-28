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Álcool emagrece? Corpo de Virginia surpreende após influenciadora consumir bebidas em festa

Efeito do álcool pode dar uma falsa sensação de emagrecimento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:25

Virginia apareceu mais seca após consumir bebida alcoólica
Virginia apareceu mais seca após consumir bebida alcoólica Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, notou um fato curioso em seu corpo após ingerir álcool na festa de aniversário da filha Maria Alice, de 5 anos, na última segunda-feira (25).

No dia seguinte, a influenciadora publicou uma foto da barriga mais trincada e com uma sensação mais seca. “Mais seca que o deserto”, escreveu a empresária na legenda foto publicada nos Stories.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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Segundo especialistas, não significa exatamente um emagrecimento. O fator pode estar ligado ao resultado de desidratação profunda e desequilíbrio de eletrólitos, que são minerais essenciais ao corpo.

Publicação de Virginia
Publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

O álcool bloqueia a liberação do hormônio antidiurético. Sem ele, os rins não reabsorvem a água e eliminam muito mais líquido do que o normal, levando à desidratação.

O que pode acontecer, na verdade, é uma mudança visual temporária em pessoas muito secas, como Virginia que apesar de abrir exceções, segue uma dieta e treina diariamente. Por isso, o efeito não é sentido por todas as pessoas.

Tags:

Virginia

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