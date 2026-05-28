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Poliana Rocha faz oração após reencontro de Virginia e Zé Felipe

Ex-casal se reencontrou na festa de aniversário de Maria Alice

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:46

Famílias se reuniram para aniversário de Maria Alice
Famílias se reuniram para aniversário de Maria Alice Crédito: Reprodução | Instagram

Após a separação de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha fez uma publicação que gerou especulações sobre torcida da ex-sogra da influenciadora para que os dois voltem.

Em meio às especulações sobre uma possível reaproximação de Virginia e Zé Felipe depois do aniversário de Maria Alice, de 5 anos, fruto do relacionamento do casal, Poliana Rocha publicou nos Stories do Instagram registros de uma campanha de oração que já chegava ao 18ª dia e chamou atenção dos seguidores pelo pedido especial voltado ao artista.

Poliana Rocha

Poliana Rocha por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha por Reprodução/Redes Sociais
Poliana Rocha revela convite da Globo para o BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução
Poliana Rocha com olho inchado por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
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Poliana Rocha fez publicação nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Natal dos Famosos 2025: Zé Felipe, Ana Castela, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução/Redes Sociais
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Poliana Rocha por Reprodução/Instagram

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Poliana compartilhou uma imagem de parte de uma oração em que aparecia sobre uma folha impressa, com uma mensagem direcionada ao cantor. “Hoje colocamos José Felipe Costa. Proteção, paz, saúde e fortalecimento”, dizia o trecho visível do texto.

“Fé’, escreveu Poliana na legenda. O registro ganhou repercussão após o reencontro público entre Zé Felipe e Virginia no aniversário de Maria Alice. A celebração reuniu familiares e amigos e acabou dominando as conversas nas redes sociais por causa da interação entre os dois. Zé Felipe chegou a cantar “Só Tem Eu”, música composta enquanto vivia um relacionamento com a influenciadora.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há cerca de um ano, após quatros anos de relacionamento. Juntos, são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Tags:

zé Felipe Virginia Poliana Rocha

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