TEM VOLTA?

Poliana Rocha faz oração após reencontro de Virginia e Zé Felipe

Ex-casal se reencontrou na festa de aniversário de Maria Alice

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:46

Famílias se reuniram para aniversário de Maria Alice Crédito: Reprodução | Instagram

Após a separação de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha fez uma publicação que gerou especulações sobre torcida da ex-sogra da influenciadora para que os dois voltem.

Em meio às especulações sobre uma possível reaproximação de Virginia e Zé Felipe depois do aniversário de Maria Alice, de 5 anos, fruto do relacionamento do casal, Poliana Rocha publicou nos Stories do Instagram registros de uma campanha de oração que já chegava ao 18ª dia e chamou atenção dos seguidores pelo pedido especial voltado ao artista.

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Poliana compartilhou uma imagem de parte de uma oração em que aparecia sobre uma folha impressa, com uma mensagem direcionada ao cantor. “Hoje colocamos José Felipe Costa. Proteção, paz, saúde e fortalecimento”, dizia o trecho visível do texto.

“Fé’, escreveu Poliana na legenda. O registro ganhou repercussão após o reencontro público entre Zé Felipe e Virginia no aniversário de Maria Alice. A celebração reuniu familiares e amigos e acabou dominando as conversas nas redes sociais por causa da interação entre os dois. Zé Felipe chegou a cantar “Só Tem Eu”, música composta enquanto vivia um relacionamento com a influenciadora.