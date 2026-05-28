Poliana Rocha faz oração após reencontro de Virginia e Zé Felipe

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Felipe Sena
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:46
Após a separação de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha fez uma publicação que gerou especulações sobre torcida da ex-sogra da influenciadora para que os dois voltem.
Em meio às especulações sobre uma possível reaproximação de Virginia e Zé Felipe depois do aniversário de Maria Alice, de 5 anos, fruto do relacionamento do casal, Poliana Rocha publicou nos Stories do Instagram registros de uma campanha de oração que já chegava ao 18ª dia e chamou atenção dos seguidores pelo pedido especial voltado ao artista.
Poliana Rocha
Poliana compartilhou uma imagem de parte de uma oração em que aparecia sobre uma folha impressa, com uma mensagem direcionada ao cantor. “Hoje colocamos José Felipe Costa. Proteção, paz, saúde e fortalecimento”, dizia o trecho visível do texto.
“Fé’, escreveu Poliana na legenda. O registro ganhou repercussão após o reencontro público entre Zé Felipe e Virginia no aniversário de Maria Alice. A celebração reuniu familiares e amigos e acabou dominando as conversas nas redes sociais por causa da interação entre os dois. Zé Felipe chegou a cantar “Só Tem Eu”, música composta enquanto vivia um relacionamento com a influenciadora.
Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há cerca de um ano, após quatros anos de relacionamento. Juntos, são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.