Cientistas aposentam vergalhão de aço e criam barra de plástico em 3D que reduz corrosão nas obras

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:17
Pesquisadores da Universidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, testaram um reforço de plástico impresso em 3D que pode servir como alternativa aos vergalhões de aço na construção civil.
A proposta usa placas de PLA, um tipo de polímero utilizado em impressão 3D, com formatos ondulados, serrilhados e triangulares. O desenho faz o material se prender melhor ao concreto do que versões lisas e simples.
Construção civil - quanto ganham
Apesar de o concreto ser a base da construção moderna, ele precisa de uma estrutura sólida de sustentação, geralmente feita com vergalhões de aço. Porém, com o tempo, esse material pode sofrer oxidação e passar por um processo lento de degradação.
Para enfrentar esse desafio, a equipe testou reforços feitos com PLA impresso em 3D. Em vez de apenas trocar o aço por uma barra plástica lisa, os pesquisadores mudaram o formato da peça.
Muhammad Talha Junaidprofessor associado da Universidade de Sharjah, em comunicado
As placas impressas em 3D foram desenhadas para funcionar como uma espécie de trava interna. O próprio pesquisador resumiu o efeito ao dizer que “essas formas serrilhadas atuaram como dentes, travando no concreto para evitar o deslizamento”.
Nos testes, a configuração triangular ondulada teve o melhor desempenho. Ela chegou a quase 80% da resistência à flexão de uma viga tradicional reforçada com aço e igualou sua ductilidade.
Ou seja, a peça consegue se deformar bastante antes de se romper, comportamento importante em estruturas de engenharia. Apesar de contraintuitivo, materiais excessivamente rígidos podem ser piores do que aqueles que se deformam, porque a segunda opção tende a suportar melhor certos danos.
As placas de PLA também superaram barras simples do mesmo material. Segundo os pesquisadores, elas suportaram até o dobro da carga de pico e absorveram até cinco vezes mais energia em algumas comparações.