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Mãe de Virginia faz apelo por volta com Zé Felipe e admite sonho após separação

Margareth Serrão reagiu ao pedido de fãs durante festa de Maria Alice e deixou claro que ainda torce pela reconciliação do ex-casal

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:41

Margareth Serrão admitiu que ainda sonha com a volta de Virginia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, acabou virando cenário para um momento que chamou atenção entre os convidados e fãs da família. Durante a saída do evento realizado nesta segunda-feira, 25 de maio, em clima luxuoso e cercado de famosos, Margareth Serrão surpreendeu ao comentar pela primeira vez sobre uma possível volta da filha com o cantor.

Tudo aconteceu enquanto a mãe da influenciadora era abordada por admiradores na saída da comemoração de cinco anos de Maria Alice. Em um vídeo que rapidamente começou a circular nas redes sociais, uma fã pediu que Margareth ajudasse na reconciliação do casal. Sem fugir do assunto, ela respondeu de forma direta: “Lógico!”.

A reação imediatamente animou quem ainda acompanha a história de Virginia e Zé Felipe desde o anúncio da separação. Pouco depois, Margareth voltou a comentar sobre o assunto e reforçou que continua alimentando esperança de ver a família reunida novamente. “Reza! Vamos rezar todo mundo”, declarou ela, incentivando os fãs que seguem torcendo pelo reencontro dos dois.

O momento ficou ainda mais intenso quando outra pessoa comentou sobre a vontade de rever Virginia e Zé Felipe juntos ao lado dos filhos. Sincera, Margareth confirmou que compartilha exatamente do mesmo desejo. “É o meu sonho”, afirmou.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Ao longo dos últimos anos, Margareth nunca escondeu o carinho pelo cantor e pela família dele. Mesmo após o fim do casamento, ela continuou demonstrando proximidade com Zé Felipe, o que reforçou ainda mais os rumores e expectativas dos fãs sobre uma possível reconciliação.