A FAMÍLIA CRESCEU

Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Leo Santana

Filho caçula do casal nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, na capital baiana; bebê veio ao mundo com 3kg e 50 centímetros

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:16

Levi nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Salvador Crédito: Reprodução

A família de Leo Santana e Lore Improta aumentou. Nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio de 2026, em Salvador, o pequeno Levi Improta Santana, segundo filho do casal e irmão caçula de Liz, de 4 anos.

O bebê veio ao mundo por volta das 8h20, pesando 3kg e medindo 50 centímetros. O nascimento aconteceu na capital baiana e mobilizou familiares e pessoas próximas do casal, que aguardavam a chegada do menino desde o anúncio da segunda gravidez.

Levi nasceu nesta terça-feira (26) 1 de 4

Levi chega em um momento especial para Lore e Leo, que frequentemente compartilham nas redes sociais momentos da rotina em família e da relação com a filha mais velha. Desde a gestação, os dois vinham dividindo detalhes da espera pelo novo integrante da casa, incluindo preparativos, viagens e bastidores da maternidade.