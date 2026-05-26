Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Leo Santana

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:16
A família de Leo Santana e Lore Improta aumentou. Nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio de 2026, em Salvador, o pequeno Levi Improta Santana, segundo filho do casal e irmão caçula de Liz, de 4 anos.
O bebê veio ao mundo por volta das 8h20, pesando 3kg e medindo 50 centímetros. O nascimento aconteceu na capital baiana e mobilizou familiares e pessoas próximas do casal, que aguardavam a chegada do menino desde o anúncio da segunda gravidez.
Levi nasceu nesta terça-feira (26)
Levi chega em um momento especial para Lore e Leo, que frequentemente compartilham nas redes sociais momentos da rotina em família e da relação com a filha mais velha. Desde a gestação, os dois vinham dividindo detalhes da espera pelo novo integrante da casa, incluindo preparativos, viagens e bastidores da maternidade.
A chegada do bebê também marca uma nova fase para Liz, primeira filha do casal, que agora assume o posto de irmã mais velha. Nos últimos meses, Lore mostrou em vídeos e entrevistas como a menina vinha acompanhando a gravidez e participando da preparação para receber Levi.