TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos terão virada financeira e decisões importantes nesta terça (26)

Cartas indicam novidades no trabalho, mudanças inesperadas e movimentações no amor para signos que começam a semana com energia intensa.

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (26) promete movimentar a vida de alguns signos do zodíaco. Segundo previsões do tarot, o dia será marcado por recomeços, decisões importantes e oportunidades capazes de mudar rumos profissionais e afetivos.

As cartas apontam que Áries, Touro e Gêmeos estarão entre os signos mais favorecidos energeticamente nas próximas horas. O momento também favorece conversas importantes, reorganização financeira e novas conexões.

Áries

O tarot mostra um dia intenso para os arianos, especialmente na área profissional. Notícias inesperadas podem surgir ao longo da terça-feira e abrir caminhos para novos projetos ou mudanças importantes.

A energia favorece a atitude, coragem e decisões rápidas. No amor, o momento pede mais sinceridade e menos impulsividade.

Áries no trabalho 1 de 5

Touro

Os taurinos entram em uma fase de maior estabilidade emocional e clareza mental. Questões que estavam travadas tendem a começar a se resolver nos próximos dias.

As cartas também indicam possibilidade de crescimento financeiro ou melhora no ambiente de trabalho. Na vida afetiva, o signo pode viver reconciliações ou diálogos importantes.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Gêmeos

Gêmeos terá uma terça-feira movimentada, com contatos inesperados, reencontros e mudanças rápidas de planos. O tarot aponta energia positiva para comunicação e novas oportunidades profissionais.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

O dia também favorece decisões ligadas à vida pessoal e pode trazer convites ou propostas inesperadas.