Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maré de prosperidade: 3 signos terão virada financeira e decisões importantes nesta terça (26)

Cartas indicam novidades no trabalho, mudanças inesperadas e movimentações no amor para signos que começam a semana com energia intensa.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (26) promete movimentar a vida de alguns signos do zodíaco. Segundo previsões do tarot, o dia será marcado por recomeços, decisões importantes e oportunidades capazes de mudar rumos profissionais e afetivos.

As cartas apontam que Áries, Touro e Gêmeos estarão entre os signos mais favorecidos energeticamente nas próximas horas. O momento também favorece conversas importantes, reorganização financeira e novas conexões.

Áries

O tarot mostra um dia intenso para os arianos, especialmente na área profissional. Notícias inesperadas podem surgir ao longo da terça-feira e abrir caminhos para novos projetos ou mudanças importantes.

A energia favorece a atitude, coragem e decisões rápidas. No amor, o momento pede mais sinceridade e menos impulsividade.

Áries no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: liderança inspiradora. Áries motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da vitória. Áries busca o topo e se orgulha de suas conquistas, sempre pronto para o próximo desafio. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: um ambiente que respira energia e ação. O escritório de Áries é prático, direto e com tudo à mão para iniciar novos projetos imediatamente. por Imagem gerada por IA

Touro

Os taurinos entram em uma fase de maior estabilidade emocional e clareza mental. Questões que estavam travadas tendem a começar a se resolver nos próximos dias.

As cartas também indicam possibilidade de crescimento financeiro ou melhora no ambiente de trabalho. Na vida afetiva, o signo pode viver reconciliações ou diálogos importantes.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Gêmeos

Gêmeos terá uma terça-feira movimentada, com contatos inesperados, reencontros e mudanças rápidas de planos. O tarot aponta energia positiva para comunicação e novas oportunidades profissionais.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

O dia também favorece decisões ligadas à vida pessoal e pode trazer convites ou propostas inesperadas.

Segundo o tarot, a terça-feira será estratégica para quem deseja iniciar uma nova fase, abandonar situações desgastantes e se abrir para mudanças mais alinhadas aos próprios objetivos.

Mais recentes

Imagem - Zé Felipe cantou música romântica escrita para Virginia; relembre história de 'Só Tem Eu', lançada no início do namoro

Zé Felipe cantou música romântica escrita para Virginia; relembre história de 'Só Tem Eu', lançada no início do namoro
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem certa escuridão' - a reflexão de Carl Jung sobre dor emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem certa escuridão' - a reflexão de Carl Jung sobre dor emocional
Imagem - Alerta no trabalho: 3 signos podem viver uma mudança profissional decisiva depois de hoje (26 de maio)

Alerta no trabalho: 3 signos podem viver uma mudança profissional decisiva depois de hoje (26 de maio)