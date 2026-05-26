CINEMA

Você assistiu ‘Obsessão’? Como um youtuber transformou menos de um milhão de dólares no maior filme de terror do ano

Filme é dirigido e idealizado por Curry Barker, criador de conteúdo responsável pelo canal That’s a Bad Idea junto com seu amigo Cooper Tomlinson



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:38

Em sua segunda semana de exibição global, o filme já multiplicou o orçamento inicial em 40 vezes Crédito: Divulgação / IMDb

O público tem se tornado obcecado pelo novo filme de terror da temporada, “Obsessão”. Com um orçamento de menos de um milhão de dólares, ele já supera a bilheteria de várias produções de grande porte, e a pessoa por trás desse sucesso é um youtuber.

Curry Barker, 26, chamou a atenção do mundo todo com seu longa distribuído mundialmente. Porém, a carreira dele começou na internet e parece acompanhar uma nova leva de youtubers que migraram para a direção de filmes.

'Obssessão' (2025) 1 de 8

Do cinema para o YouTube e das telinhas para as telonas

Ele se mudou para Los Angeles aos 18 anos para estudar cinema. Ainda nas primeiras semanas, conheceu Cooper Tomlinson, que se tornou seu parceiro de negócios e melhor amigo. Tomlinson, que inclusive atua no filme no papel de Ian.

Curry Barker, no centro, junto ao elenco do filme Crédito: Divulgação / IMDb

A dupla criou o That’s a Bad Idea, focado em esquetes de comédia com humor absurdo e elementos de terror. Classificado pelos dois como uma “dupla de esquetes de comédia duvidosa”, o canal no YouTube serviu como base de experimentação.

O canal, que já conta com quase 600 vídeos e 1,15 milhão de seguidores, mistura comédia e terror em suas esquetes, em um gênero classificado como comédia sombria, ou terrir.

A virada começou quando Barker decidiu arriscar para além das esquetes e lançou seu primeiro filme: o curta de terror, “The Chair”. O projeto foi bem recebido e começou a projetá-lo na indústria.

Degraus em Hollywood

A próxima empreitada da dupla foi “Milk & Serial”, o primeiro longa de Barker, já totalmente mergulhado no terror, feito com apenas US$ 800. O filme está disponível no YouTube e consolidou a dupla como uma promessa dentro do gênero.

Com a visibilidade trazida pelos projetos autorais, os youtubers atraíram a atenção de investidores, especialmente a Capstone Pictures, que financiou o próximo longa da dupla: “Obsessão”.

Produzido com menos de US$ 1 milhão, o projeto foi exibido no Festival de Toronto em 2025. O filme chamou tanta atenção que foi disputado por diversas distribuidoras até conseguir o apoio da Focus Features.

De acordo com dados da Forbes, o longa faturou US$ 2,9 milhões apenas na segunda-feira (18), consolidando uma bilheteria de US$ 27 milhões. O retorno já é de mais de 40 vezes o valor de produção, e o longa ainda está em sua segunda semana de exibição.

Um dos próximos projetos de Barker é a direção de um novo filme de ‘Massacre da Serra Elétrica’, junto do estúdio A24 Crédito: Divulgação / IMDb

De influenciadores a diretores

O caso de Barker e Tomlinson não é o único na indústria e parece seguir uma nova tendência: youtubers migrando para uma carreira cinematográfica. Produtores, muitas vezes com formação em cinema, começam nas esquetes e passam a mirar os filmes.

Um dos exemplos de maior sucesso dessa nova leva são os irmãos Danny e Michael Philippou, conhecidos no YouTube como RackaRacka Crédito: Divulgação / IMDb

O primeiro longa da dupla foi o aclamado “Fale Comigo”, em 2023, com a A24, que os catapultou para a produção de ‘Traga Ela de Volta’, um dos principais filmes da temporada de 2025, entre todos os gêneros.

Filmes idealizados ou produzidos por youtubers 1 de 8

Nova era do terror

O terror é um dos gêneros mais ativos do cinema, com custos baixos e alta lucratividade. Ele continua vivo nas telonas e em constante transformação. E ‘Obsessão’ parece caminhar dentro de uma nova onda: o terrir.

Eras do terror 1 de 12

Apesar de esse ser um subgênero antigo que se popularizou com a franquia ‘A Morte do Demônio’ nos anos 80, atualmente ele está em ascensão. Ironicamente, um dos títulos de maior expressão foi a nova entrada da franquia: ‘Evil Dead Rise’

Os filmes deste subgênero misturam o terror com a comédia de maneira ímpar, em que a brutalidade é levada ao ponto do riso dentro do mais puro humor negro. A união entre os dois gêneros, apesar de parecer inusitada, é plenamente orgânica.

Os dois gêneros trabalham com a mesma engenharia básica: preparação, expectativa, quebra e reação física. Na comédia, essa reação é o riso; no terror, é o medo.

Um jump scare funciona como uma piada: cria uma expectativa, desvia a atenção e entrega uma “punchline” visual ou sonora.

Jordan Peele, diretor de ‘Corra!’ é um dos principais expoentes entre os comediantes que transitaram para o gênero do terror Crédito: Divulgação / IMDb