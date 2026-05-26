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Você assistiu ‘Obsessão’? Como um youtuber transformou menos de um milhão de dólares no maior filme de terror do ano

Filme é dirigido e idealizado por Curry Barker, criador de conteúdo responsável pelo canal That’s a Bad Idea junto com seu amigo Cooper Tomlinson

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:38

Em sua segunda semana de exibição global, o filme já multiplicou o orçamento inicial em 40 vezes
Em sua segunda semana de exibição global, o filme já multiplicou o orçamento inicial em 40 vezes Crédito: Divulgação / IMDb

O público tem se tornado obcecado pelo novo filme de terror da temporada, “Obsessão”. Com um orçamento de menos de um milhão de dólares, ele já supera a bilheteria de várias produções de grande porte, e a pessoa por trás desse sucesso é um youtuber.

Curry Barker, 26, chamou a atenção do mundo todo com seu longa distribuído mundialmente. Porém, a carreira dele começou na internet e parece acompanhar uma nova leva de youtubers que migraram para a direção de filmes.

'Obssessão' (2025)

Imagens do filme por Divulgação / IMDb
Imagens do filme por Divulgação / IMDb
Imagens do filme por Divulgação / IMDb
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Imagens do filme por Divulgação / IMDb

Do cinema para o YouTube e das telinhas para as telonas

Ele se mudou para Los Angeles aos 18 anos para estudar cinema. Ainda nas primeiras semanas, conheceu Cooper Tomlinson, que se tornou seu parceiro de negócios e melhor amigo. Tomlinson, que inclusive atua no filme no papel de Ian.

Curry Barker, no centro, junto ao elenco do filme
Curry Barker, no centro, junto ao elenco do filme Crédito: Divulgação / IMDb

A dupla criou o That’s a Bad Idea, focado em esquetes de comédia com humor absurdo e elementos de terror. Classificado pelos dois como uma “dupla de esquetes de comédia duvidosa”, o canal no YouTube serviu como base de experimentação.

O canal, que já conta com quase 600 vídeos e 1,15 milhão de seguidores, mistura comédia e terror em suas esquetes, em um gênero classificado como comédia sombria, ou terrir.

A virada começou quando Barker decidiu arriscar para além das esquetes e lançou seu primeiro filme: o curta de terror, “The Chair”. O projeto foi bem recebido e começou a projetá-lo na indústria.

Degraus em Hollywood

A próxima empreitada da dupla foi “Milk & Serial”, o primeiro longa de Barker, já totalmente mergulhado no terror, feito com apenas US$ 800. O filme está disponível no YouTube e consolidou a dupla como uma promessa dentro do gênero.

Com a visibilidade trazida pelos projetos autorais, os youtubers atraíram a atenção de investidores, especialmente a Capstone Pictures, que financiou o próximo longa da dupla: “Obsessão”.

Produzido com menos de US$ 1 milhão, o projeto foi exibido no Festival de Toronto em 2025. O filme chamou tanta atenção que foi disputado por diversas distribuidoras até conseguir o apoio da Focus Features.

De acordo com dados da Forbes, o longa faturou US$ 2,9 milhões apenas na segunda-feira (18), consolidando uma bilheteria de US$ 27 milhões. O retorno já é de mais de 40 vezes o valor de produção, e o longa ainda está em sua segunda semana de exibição.

Um dos próximos projetos de Barker é a direção de um novo filme de ‘Massacre da Serra Elétrica’, junto do estúdio A24
Um dos próximos projetos de Barker é a direção de um novo filme de ‘Massacre da Serra Elétrica’, junto do estúdio A24 Crédito: Divulgação / IMDb

De influenciadores a diretores

O caso de Barker e Tomlinson não é o único na indústria e parece seguir uma nova tendência: youtubers migrando para uma carreira cinematográfica. Produtores, muitas vezes com formação em cinema, começam nas esquetes e passam a mirar os filmes.

Um dos exemplos de maior sucesso dessa nova leva são os irmãos Danny e Michael Philippou, conhecidos no YouTube como RackaRacka
Um dos exemplos de maior sucesso dessa nova leva são os irmãos Danny e Michael Philippou, conhecidos no YouTube como RackaRacka Crédito: Divulgação / IMDb

O primeiro longa da dupla foi o aclamado “Fale Comigo”, em 2023, com a A24, que os catapultou para a produção de ‘Traga Ela de Volta’, um dos principais filmes da temporada de 2025, entre todos os gêneros.

Filmes idealizados ou produzidos por youtubers

Amado Pai, filme com participação de canais do cinema de terror brasileiro, como a Trasheira Violenta e o Refúgio Cult por Divulgação / YouTube
Fale Comigo, primeiro longa dos irmãos Philippou por Divulgação / IMDb
Traga Ela de Volta, segundo longa dos irmãos Philippou por Divulgação / IMDb
A Própria Carne, idealizado e produzido pela equipe do canal brasileiro Jovem Nerd por Divulgação / IMDb
Terror em Shelby Oaks, idealizado pelo youtuber de cinema Chris Stuckmann por Divulgação / IMDb
Skinamarink, idealizado pelo youtuber Kyle Edward Ball por Divulgação / IMDb
Iron Lung, idealizado por Markiplier por Divulgação / IMDb
Obsessão, idealizado por Curry Barker por Divulgação / IMDb
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Amado Pai, filme com participação de canais do cinema de terror brasileiro, como a Trasheira Violenta e o Refúgio Cult por Divulgação / YouTube

Nova era do terror

O terror é um dos gêneros mais ativos do cinema, com custos baixos e alta lucratividade. Ele continua vivo nas telonas e em constante transformação. E ‘Obsessão’ parece caminhar dentro de uma nova onda: o terrir.

Eras do terror

O começo do terror no cinema era principalmente através de adaptações literárias, como Frankestein, ainda testando esse gênero no mercado por Divulgação / IMDb
Movida pelo clássico Nosferatu e Doutor Caligari, a era expressionista e o horror mudo dominou o cinema em 1920 e utilizava sombras, cenários tortos e distorção visual para criar pesadelos por Divulgação / IMDb
Entre os 1930 a 1940, começou a era gótica dominada pelos monstros clássicos da Universal: Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível, O Lobisomem por Divulgação / IMDb
Nos anos 60, o terror começou a sair do fantástico e se tornar psicológico, se infiltrando nas casas e famílias. Um dos principais exemplares é Psicose por Divulgação / IMDb
Na década de 70, começou uma era sobrenatural dentro do horror com filmes envolvendo espíritos e demônios em grande parte movida pelo chamado 'Terror Satânico' que dominava a mídia por Divulgação / IMDb
Porém não apenas do sobrenatural vivia o terror, na década de 70 e 80 o mundo viu um dos maiores subgêneros do terror nascer: o slasher. Com assassinos perseguindo jovens e empilhando corpos por Divulgação / IMDb
Como tudo no mundo, o terror começou a saturar em continuações infinitas e a salvação foi tirar sarro de tudo isso nos anos 90 com o chamado meta-terror que tinha como objetivo satirizar o próprio gênero por Divulgação / IMDb
O começo dos anos 2000 foi marcado pelo nascimento do torture porn, uma vertente extremamente violenta marcada pelos efeitos especiais com filmes como Jogos Mortais e o Albergue por Divulgação / IMDb
Outro fenômeno dos anos 2000 no ocidente foi a chegada do terror japonês com seus espíritos e mulheres pálidas. Os principais expoentes foram O Chamado, O Grito e Shutter por Divulgação / IMDb
Em meados de 2010 até 2020 nasceu uma nova era do terror, o conceitual, que mistura técnicas cinematográficas refinadas com temas profundos sendo traduzidos através do terror. Um dos maiores expoentes são os filmes da A24 por Divulgação / IMDb
Por volta do final da década de 2010, o cinema viveu uma nova era: reviver seus clássicos. Iniciada por Halloween (2018), essa era trouxe diversos clássicos de forma mais 'madura e moderna' por Divulgação / IMDb
Cada vez mais presente nos filmes da década de 2020, o terrir mistura o terror e a comédia em esquetes brutais e terrivelmente cômicas por Divulgação / IMDb
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O começo do terror no cinema era principalmente através de adaptações literárias, como Frankestein, ainda testando esse gênero no mercado por Divulgação / IMDb

Apesar de esse ser um subgênero antigo que se popularizou com a franquia ‘A Morte do Demônio’ nos anos 80, atualmente ele está em ascensão. Ironicamente, um dos títulos de maior expressão foi a nova entrada da franquia: ‘Evil Dead Rise’

Os filmes deste subgênero misturam o terror com a comédia de maneira ímpar, em que a brutalidade é levada ao ponto do riso dentro do mais puro humor negro. A união entre os dois gêneros, apesar de parecer inusitada, é plenamente orgânica.

Os dois gêneros trabalham com a mesma engenharia básica: preparação, expectativa, quebra e reação física. Na comédia, essa reação é o riso; no terror, é o medo.

Um jump scare funciona como uma piada: cria uma expectativa, desvia a atenção e entrega uma “punchline” visual ou sonora.

Jordan Peele, diretor de ‘Corra!’ é um dos principais expoentes entre os comediantes que transitaram para o gênero do terror
Jordan Peele, diretor de ‘Corra!’ é um dos principais expoentes entre os comediantes que transitaram para o gênero do terror Crédito: Divulgação / IMDb

Um estudo de 2024 sobre as interseções cognitivas entre humor e medo defende a conexão entre os dois. Os autores apontam que o humor pode nascer de situações de ameaça tornadas seguras, como brincadeiras de susto, casas assombradas ou cenas de horror vistas em grupo, quando o medo é seguido por riso.

Tags:

Cinema Terror Lançamento Obssession

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