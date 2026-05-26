ASTROLOGIA

Touro, Leão, Escorpião e Aquário vão receber um sinal poderoso do universo hoje (26 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

A energia desta terça chega intensa, reveladora e cheia de situações capazes de abrir os olhos de alguns signos para o que realmente importa

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 26 de maio, promete mexer profundamente com emoções, escolhas e verdades que estavam sendo ignoradas. Um aspecto forte envolvendo Marte traz tensão, mas também coragem para enxergar situações com mais clareza. Para quatro signos, o universo envia sinais muito claros através de conversas, conflitos, decisões inesperadas e até mudanças repentinas de rota. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma situação inesperada pode fazer você perceber rapidamente o que merece continuar na sua vida e o que já perdeu o sentido há muito tempo. Apesar do desconforto inicial, existe uma sensação forte de despertar emocional acontecendo nesta terça. O universo está tentando mostrar que insistir no que desgasta você já não faz mais sentido.

Dica cósmica: Nem toda ruptura chega para destruir. Algumas chegam para libertar.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Você será colocado diante de um desafio que vai provar o quanto ficou mais forte nos últimos meses. Existe uma energia muito intensa de superação ao seu redor hoje, principalmente em assuntos ligados à autoestima, carreira ou vida pessoal. Mesmo que o dia traga pressão, ele também revela uma força que nem você estava enxergando em si mesmo.

Dica cósmica: A coragem que você procura já existe dentro de você.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Algo toca profundamente suas emoções hoje e pode provocar uma mudança importante na forma como você enxerga uma relação, trabalho ou situação antiga. Existe um forte sinal espiritual mostrando que você não deve mais aceitar o mínimo em áreas importantes da sua vida. Essa percepção pode mudar completamente seus próximos passos.

Dica cósmica: O universo afasta aquilo que impede sua evolução.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Uma decisão importante começa a ganhar forma nesta terça, especialmente envolvendo mudanças de direção, planos futuros ou escolhas pessoais. Você pode perceber claramente que continuar insistindo no mesmo caminho já não faz sentido. E, curiosamente, essa clareza traz paz em vez de medo.

Dica cósmica: Às vezes, mudar de rota é exatamente o que salva o futuro.