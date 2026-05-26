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Touro, Leão, Escorpião e Aquário vão receber um sinal poderoso do universo hoje (26 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

A energia desta terça chega intensa, reveladora e cheia de situações capazes de abrir os olhos de alguns signos para o que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 26 de maio, promete mexer profundamente com emoções, escolhas e verdades que estavam sendo ignoradas. Um aspecto forte envolvendo Marte traz tensão, mas também coragem para enxergar situações com mais clareza. Para quatro signos, o universo envia sinais muito claros através de conversas, conflitos, decisões inesperadas e até mudanças repentinas de rota. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Touro: Uma situação inesperada pode fazer você perceber rapidamente o que merece continuar na sua vida e o que já perdeu o sentido há muito tempo. Apesar do desconforto inicial, existe uma sensação forte de despertar emocional acontecendo nesta terça. O universo está tentando mostrar que insistir no que desgasta você já não faz mais sentido.

Dica cósmica: Nem toda ruptura chega para destruir. Algumas chegam para libertar.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: Você será colocado diante de um desafio que vai provar o quanto ficou mais forte nos últimos meses. Existe uma energia muito intensa de superação ao seu redor hoje, principalmente em assuntos ligados à autoestima, carreira ou vida pessoal. Mesmo que o dia traga pressão, ele também revela uma força que nem você estava enxergando em si mesmo.

Dica cósmica: A coragem que você procura já existe dentro de você.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: Algo toca profundamente suas emoções hoje e pode provocar uma mudança importante na forma como você enxerga uma relação, trabalho ou situação antiga. Existe um forte sinal espiritual mostrando que você não deve mais aceitar o mínimo em áreas importantes da sua vida. Essa percepção pode mudar completamente seus próximos passos.

Dica cósmica: O universo afasta aquilo que impede sua evolução.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Uma decisão importante começa a ganhar forma nesta terça, especialmente envolvendo mudanças de direção, planos futuros ou escolhas pessoais. Você pode perceber claramente que continuar insistindo no mesmo caminho já não faz sentido. E, curiosamente, essa clareza traz paz em vez de medo.

Dica cósmica: Às vezes, mudar de rota é exatamente o que salva o futuro.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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