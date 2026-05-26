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Hoje (26 de maio) a energia do dia favorece decisões maduras, reencontros importantes e transformações silenciosas

A terça-feira chega com clima mais estratégico e emocional ao mesmo tempo, exigindo paciência nas conversas e mais cuidado com escolhas impulsivas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 26 de maio, traz uma mistura de sensibilidade, foco e necessidade de reorganização. Muitas pessoas vão perceber que certas situações já não podem mais ser empurradas para depois, principalmente no trabalho e nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, será um momento positivo para resolver pendências, fortalecer vínculos sinceros e tomar decisões mais conscientes sobre dinheiro, rotina e prioridades emocionais. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você estará mais focado em resultados e reconhecimento profissional. O trabalho pode exigir rapidez, mas será importante controlar a impulsividade em discussões. No amor, atitudes mais pacientes ajudam a evitar desgastes desnecessários. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa acontecer no calor do momento.

Touro: Hoje o dia favorece estabilidade emocional, boas conversas e decisões práticas. Você pode sentir necessidade de proteger mais sua paz e se afastar de ambientes desgastantes. No amor, pequenos gestos terão muito mais valor do que promessas exageradas. Dica cósmica: A tranquilidade certa vale mais do que qualquer validação externa.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará ainda mais forte, favorecendo acordos, contatos e situações profissionais importantes. Apenas tente evitar excesso de ansiedade ou promessas feitas no impulso. Nas relações, alguém pode esperar mais clareza emocional da sua parte. Dica cósmica: Escutar com atenção pode mudar completamente uma conversa.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Hoje será importante respeitar seus limites emocionais. O excesso de preocupação com problemas alheios pode acabar drenando sua energia ao longo do dia. No trabalho, mantenha foco no que realmente depende de você. No amor, demonstrações sinceras fortalecem vínculos importantes. Dica cósmica: Proteger sua energia também é prioridade.

Leão: Hoje o trabalho tende a ganhar destaque, principalmente em situações que exigem liderança e posicionamento. Ainda assim, será importante equilibrar ambição com vida pessoal. No amor, evite atitudes orgulhosas diante de conversas delicadas. Dica cósmica: Vulnerabilidade também aproxima as pessoas.

Virgem: Hoje o dia favorece organização, planejamento e decisões inteligentes ligadas à rotina e às finanças. Você pode conseguir resolver algo que vinha causando preocupação há dias. Nas relações, tente diminuir cobranças excessivas. Dica cósmica: Nem tudo precisa sair perfeito para funcionar bem.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Hoje algumas situações emocionais podem finalmente ficar mais claras. O momento favorece conversas sinceras e decisões importantes nos relacionamentos. No trabalho, mantenha equilíbrio diante de cobranças ou mudanças inesperadas. Dica cósmica: Sua paz emocional merece prioridade.

Escorpião: Hoje sua intuição estará ainda mais forte, ajudando você a perceber intenções escondidas e mudanças acontecendo ao redor. No trabalho, mantenha discrição sobre planos importantes. No amor, o momento favorece conexões profundas e sinceras. Dica cósmica: Nem toda verdade precisa ser dita imediatamente.

Sagitário: Hoje a vontade de mudar algo na rotina ou começar novos planos ficará mais intensa. O dia favorece contatos, viagens rápidas e decisões importantes sobre o futuro. Apenas evite agir sem pensar nas consequências emocionais. Dica cósmica: Liberdade também exige responsabilidade.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje o foco estará em estabilidade financeira, produtividade e decisões práticas. Você tende a enxergar com mais clareza o que merece sua energia e o que já perdeu sentido. No amor, tente demonstrar mais carinho no dia a dia. Dica cósmica: Algumas relações precisam de presença, não apenas esforço.

Aquário: Hoje novidades e mudanças inesperadas podem movimentar bastante sua rotina. Conversas importantes tendem a abrir novas perspectivas profissionais e emocionais. No amor, será importante demonstrar mais clareza sobre seus sentimentos. Dica cósmica: Nem toda mudança chega para atrapalhar.

Peixes: Hoje o dia favorece autocuidado, criatividade e recuperação emocional. Você pode sentir necessidade de desacelerar e se afastar de ambientes muito pesados. No trabalho, confie mais na sua intuição ao tomar decisões. Dica cósmica: Seu silêncio pode ser uma forma de proteção.

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