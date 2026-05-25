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A paz chegou? 4 signos entram em uma fase mais leve e tranquila até 13 de junho

Com Vênus em Câncer desde 18 de maio, alguns signos começam a sentir a vida desacelerar, os conflitos perderem força e as relações ficarem muito mais leves

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas intensas emocionalmente, o céu começa a trazer um respiro importante para alguns signos do zodíaco. Desde o dia 18 de maio, Vênus entrou em Câncer e permanece por lá até 13 de junho, favorecendo vínculos afetivos, reconciliações, acolhimento, paz emocional e relações mais sinceras. Segundo a astróloga Bella Luna, quatro signos serão os mais beneficiados por esse trânsito e podem viver semanas marcadas por mais equilíbrio, harmonia e até sensação de alívio depois de um período turbulento. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Os últimos meses mexeram bastante com sua vida pessoal, familiar e emocional. Agora, porém, o clima começa a mudar. Bella Luna afirma que Vênus em Câncer ajuda Áries a curar feridas emocionais antigas e encontrar mais conforto dentro da própria casa e dos relacionamentos. Discussões tendem a diminuir, enquanto conexões importantes ficam mais fortes. Existe também uma sensação de proteção emocional muito maior nas próximas semanas.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas só precisam ser encerradas.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Câncer: Essa promete ser uma das fases mais positivas do ano para você. Com Vênus em seu signo, Câncer ganha mais confiança, magnetismo e poder de atração. Segundo Bella Luna, além de se sentir mais bonito e seguro emocionalmente, o signo também pode receber reconhecimento, carinho e oportunidades importantes nas próximas semanas. Relações ficam mais leves e a autoestima cresce de forma natural.

Dica cósmica: Permita-se receber o amor, a atenção e o cuidado que você sempre oferece aos outros.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Libra: O trabalho e a vida profissional entram em uma fase extremamente favorável. Bella Luna explica que Vênus em Câncer ajuda Libra a encontrar mais prazer no que faz, além de abrir portas para crescimento, reconhecimento e oportunidades inesperadas. Projetos criativos ganham força, enquanto a sensação de estar finalmente no caminho certo começa a crescer.

Dica cósmica: Não tenha medo de ocupar espaços maiores. Você está mais preparado do que imagina.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Vênus em Câncer movimenta diretamente sua área dos relacionamentos e das conexões emocionais. Segundo Bella Luna, as próximas semanas favorecem reconciliações, fortalecimento de vínculos e até encontros importantes para quem está solteiro. O signo também pode viver melhorias em parcerias profissionais e sentir que finalmente encontra apoio emocional em pessoas confiáveis.

Dica cósmica: Você não precisa carregar tudo sozinho para provar sua força.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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