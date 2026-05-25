ASTROLOGIA

A paz chegou? 4 signos entram em uma fase mais leve e tranquila até 13 de junho

Com Vênus em Câncer desde 18 de maio, alguns signos começam a sentir a vida desacelerar, os conflitos perderem força e as relações ficarem muito mais leves

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas intensas emocionalmente, o céu começa a trazer um respiro importante para alguns signos do zodíaco. Desde o dia 18 de maio, Vênus entrou em Câncer e permanece por lá até 13 de junho, favorecendo vínculos afetivos, reconciliações, acolhimento, paz emocional e relações mais sinceras. Segundo a astróloga Bella Luna, quatro signos serão os mais beneficiados por esse trânsito e podem viver semanas marcadas por mais equilíbrio, harmonia e até sensação de alívio depois de um período turbulento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Os últimos meses mexeram bastante com sua vida pessoal, familiar e emocional. Agora, porém, o clima começa a mudar. Bella Luna afirma que Vênus em Câncer ajuda Áries a curar feridas emocionais antigas e encontrar mais conforto dentro da própria casa e dos relacionamentos. Discussões tendem a diminuir, enquanto conexões importantes ficam mais fortes. Existe também uma sensação de proteção emocional muito maior nas próximas semanas.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas só precisam ser encerradas.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Câncer: Essa promete ser uma das fases mais positivas do ano para você. Com Vênus em seu signo, Câncer ganha mais confiança, magnetismo e poder de atração. Segundo Bella Luna, além de se sentir mais bonito e seguro emocionalmente, o signo também pode receber reconhecimento, carinho e oportunidades importantes nas próximas semanas. Relações ficam mais leves e a autoestima cresce de forma natural.

Dica cósmica: Permita-se receber o amor, a atenção e o cuidado que você sempre oferece aos outros.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Libra: O trabalho e a vida profissional entram em uma fase extremamente favorável. Bella Luna explica que Vênus em Câncer ajuda Libra a encontrar mais prazer no que faz, além de abrir portas para crescimento, reconhecimento e oportunidades inesperadas. Projetos criativos ganham força, enquanto a sensação de estar finalmente no caminho certo começa a crescer.

Dica cósmica: Não tenha medo de ocupar espaços maiores. Você está mais preparado do que imagina.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Vênus em Câncer movimenta diretamente sua área dos relacionamentos e das conexões emocionais. Segundo Bella Luna, as próximas semanas favorecem reconciliações, fortalecimento de vínculos e até encontros importantes para quem está solteiro. O signo também pode viver melhorias em parcerias profissionais e sentir que finalmente encontra apoio emocional em pessoas confiáveis.

Dica cósmica: Você não precisa carregar tudo sozinho para provar sua força.