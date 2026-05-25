ASTROLOGIA

3 signos vão viver uma poderosa proteção divina hoje (25 de maio) e podem receber uma oportunidade que muda tudo

Esta segunda promete alívio, clareza e oportunidades inesperadas para alguns signos que começam a sentir o universo trabalhando a seu favor

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta segunda-feira, 25 de maio, chega intensa para quem vinha carregando dúvidas, arrependimentos ou situações mal resolvidas. Com um aspecto importante envolvendo a Lua em Libra, o dia favorece recomeços, decisões emocionais e encontros capazes de mudar rumos inesperadamente. Para três signos, a sensação será de verdadeira proteção divina, como se tudo começasse a se encaixar no momento certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Um peso emocional antigo começa finalmente a perder força. Algo que vinha te prendendo ao passado deixa de ter o mesmo poder sobre você, abrindo espaço para uma nova oportunidade surgir quase imediatamente. O mais curioso é que essa mudança acontece depois de uma conversa, reflexão ou atitude que você vinha adiando há muito tempo. Existe uma forte sensação de libertação e renovação no ar.

Dica cósmica: Nem todo erro precisa continuar definindo quem você é hoje.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Virgem: O universo coloca uma segunda chance diante de você, principalmente em relações pessoais ou situações que pareciam encerradas. Um convite inesperado, uma aproximação ou até uma conversa sincera pode mexer profundamente com suas emoções nesta segunda. A sensação será de acolhimento e proteção, como se finalmente você pudesse baixar a guarda sem medo.

Dica cósmica: Algumas portas só se abrem quando você decide parar de resistir ao que sente.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Aquário: Uma descoberta importante pode virar a chave da sua semana. Você recebe um insight poderoso, daqueles que mudam completamente sua visão sobre uma pessoa, trabalho ou decisão importante. A partir disso, uma oportunidade começa a ganhar forma rapidamente. Existe uma energia muito forte de proteção espiritual ao seu redor, ajudando você a enxergar exatamente para onde deve ir agora.

Dica cósmica: Confie mais naquilo que sua intuição vem tentando mostrar há dias.