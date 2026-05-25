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Cantor Israel, dupla de Rodolffo, sofre acidente de carro e atinge cavalo solto em rodovia de Goiânia

Equipe do sertanejo informou que o artista não ficou ferido e não precisou de atendimento médico após o acidente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:02

Israel
Israel Crédito: Reprodução

O cantor Israel Ribeiro, da dupla com Rodolffo Matthaus, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25), em Goiânia. A informação foi confirmada pela equipe dos artistas por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Israel dirigia em direção à própria residência dentro da velocidade permitida quando um veículo à frente trocou de faixa sem sinalização. Logo depois, o cantor encontrou um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal sem tempo para desviar.

Israel e Rodolffo

Israel e Rodolffo por Reprodução
Israel e Rodolffo por Reprodução
Israel e Rodolffo por Reprodução
Israel por Reprodução
Israel e Rodolffo por Reprodução
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Israel e Rodolffo por Reprodução

Apesar do impacto, a assessoria afirmou que o sertanejo não sofreu ferimentos. “Israel está bem e não precisou de atendimento médico”, informou a equipe.

A publicação repercutiu entre fãs da dupla nas redes sociais, principalmente pelo susto envolvendo o animal solto na rodovia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado do cavalo nem detalhes sobre danos no veículo.

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