Cantor Israel, dupla de Rodolffo, sofre acidente de carro e atinge cavalo solto em rodovia de Goiânia

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:02
O cantor Israel Ribeiro, da dupla com Rodolffo Matthaus, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25), em Goiânia. A informação foi confirmada pela equipe dos artistas por meio de uma nota publicada nas redes sociais.
Segundo o comunicado, Israel dirigia em direção à própria residência dentro da velocidade permitida quando um veículo à frente trocou de faixa sem sinalização. Logo depois, o cantor encontrou um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal sem tempo para desviar.
Israel e Rodolffo
Apesar do impacto, a assessoria afirmou que o sertanejo não sofreu ferimentos. “Israel está bem e não precisou de atendimento médico”, informou a equipe.
A publicação repercutiu entre fãs da dupla nas redes sociais, principalmente pelo susto envolvendo o animal solto na rodovia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado do cavalo nem detalhes sobre danos no veículo.