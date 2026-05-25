ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de maio): oportunidades inesperadas e mudanças positivas movimentam a segunda-feira

O dia favorece decisões importantes, reencontros, avanços profissionais e novas conexões para vários signos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 25 de maio, chega com uma energia de movimento, crescimento e oportunidades inesperadas. O momento favorece mudanças de rota, conversas importantes e decisões que podem abrir novos caminhos ao longo da semana. Muitos signos sentirão mais clareza para resolver pendências, enquanto outros poderão viver encontros marcantes e boas notícias ligadas à vida profissional, financeira e afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Uma conversa despretensiosa pode abrir portas importantes para o seu futuro profissional. O dia também favorece viagens, novas propostas e contatos influentes. Evite exageros e cuide mais da saúde.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Touro: Ideias criativas e soluções diferentes vão ajudar você a resolver pendências antigas. O momento é positivo para estudos, trabalho e novos aprendizados. Uma notícia inesperada pode mudar o rumo do seu dia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Gêmeos: O dia favorece encontros especiais, momentos de alegria e fortalecimento das amizades. Sua comunicação estará mais forte e poderá abrir portas importantes. Evite agir por impulso em discussões.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: A rotina pode ficar mais intensa hoje, exigindo atenção redobrada com horários e responsabilidades. Mesmo assim, existe chance de crescimento profissional e boas oportunidades surgindo aos poucos.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Leão: O dia pede organização para evitar atrasos e desgaste desnecessário. Uma visita inesperada ou um convite diferente pode mudar completamente o clima da sua segunda-feira.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Virgem: O momento favorece conquistas profissionais, entrevistas e novos contatos importantes. Sua capacidade de convencer e inspirar outras pessoas estará em destaque hoje.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Depois de alguns dias mais lentos, você começa a sentir a vida avançando novamente. O dia traz boas oportunidades na área profissional e momentos especiais ao lado de pessoas próximas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Escorpião: Novas ideias podem transformar sua forma de lidar com antigos problemas. O reconhecimento profissional tende a crescer, principalmente para quem trabalha com saúde, educação ou atendimento.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Sagitário: A segunda-feira chega trazendo entusiasmo, boas conexões e oportunidades ligadas ao trabalho. Evite se envolver em conflitos desnecessários e mantenha o foco nos seus objetivos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Questões profissionais e burocráticas podem finalmente começar a se resolver. O momento favorece decisões importantes e encontros que ajudam você a enxergar novas possibilidades.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Aquário: O dia será bastante positivo para novos projetos e oportunidades profissionais. Conversas importantes e encontros inesperados podem trazer mudanças benéficas para o futuro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Peixes: Uma nova oportunidade pode surgir de forma inesperada e mudar seus próximos passos. O dia favorece momentos leves em família, além de avanços financeiros e profissionais.

Cor da sorte: Marrom