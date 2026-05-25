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Cor e número da sorte de hoje (25 de maio): oportunidades inesperadas e mudanças positivas movimentam a segunda-feira

O dia favorece decisões importantes, reencontros, avanços profissionais e novas conexões para vários signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 25 de maio, chega com uma energia de movimento, crescimento e oportunidades inesperadas. O momento favorece mudanças de rota, conversas importantes e decisões que podem abrir novos caminhos ao longo da semana. Muitos signos sentirão mais clareza para resolver pendências, enquanto outros poderão viver encontros marcantes e boas notícias ligadas à vida profissional, financeira e afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Uma conversa despretensiosa pode abrir portas importantes para o seu futuro profissional. O dia também favorece viagens, novas propostas e contatos influentes. Evite exageros e cuide mais da saúde.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Touro: Ideias criativas e soluções diferentes vão ajudar você a resolver pendências antigas. O momento é positivo para estudos, trabalho e novos aprendizados. Uma notícia inesperada pode mudar o rumo do seu dia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 9

Gêmeos: O dia favorece encontros especiais, momentos de alegria e fortalecimento das amizades. Sua comunicação estará mais forte e poderá abrir portas importantes. Evite agir por impulso em discussões.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: A rotina pode ficar mais intensa hoje, exigindo atenção redobrada com horários e responsabilidades. Mesmo assim, existe chance de crescimento profissional e boas oportunidades surgindo aos poucos.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Leão: O dia pede organização para evitar atrasos e desgaste desnecessário. Uma visita inesperada ou um convite diferente pode mudar completamente o clima da sua segunda-feira.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Virgem: O momento favorece conquistas profissionais, entrevistas e novos contatos importantes. Sua capacidade de convencer e inspirar outras pessoas estará em destaque hoje.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Depois de alguns dias mais lentos, você começa a sentir a vida avançando novamente. O dia traz boas oportunidades na área profissional e momentos especiais ao lado de pessoas próximas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Escorpião: Novas ideias podem transformar sua forma de lidar com antigos problemas. O reconhecimento profissional tende a crescer, principalmente para quem trabalha com saúde, educação ou atendimento.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Sagitário: A segunda-feira chega trazendo entusiasmo, boas conexões e oportunidades ligadas ao trabalho. Evite se envolver em conflitos desnecessários e mantenha o foco nos seus objetivos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Questões profissionais e burocráticas podem finalmente começar a se resolver. O momento favorece decisões importantes e encontros que ajudam você a enxergar novas possibilidades.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Aquário: O dia será bastante positivo para novos projetos e oportunidades profissionais. Conversas importantes e encontros inesperados podem trazer mudanças benéficas para o futuro.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Peixes: Uma nova oportunidade pode surgir de forma inesperada e mudar seus próximos passos. O dia favorece momentos leves em família, além de avanços financeiros e profissionais.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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