Cor e número da sorte de hoje (25 de maio): oportunidades inesperadas e mudanças positivas movimentam a segunda-feira

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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00
A segunda-feira, 25 de maio, chega com uma energia de movimento, crescimento e oportunidades inesperadas. O momento favorece mudanças de rota, conversas importantes e decisões que podem abrir novos caminhos ao longo da semana. Muitos signos sentirão mais clareza para resolver pendências, enquanto outros poderão viver encontros marcantes e boas notícias ligadas à vida profissional, financeira e afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Uma conversa despretensiosa pode abrir portas importantes para o seu futuro profissional. O dia também favorece viagens, novas propostas e contatos influentes. Evite exageros e cuide mais da saúde.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 4
Touro: Ideias criativas e soluções diferentes vão ajudar você a resolver pendências antigas. O momento é positivo para estudos, trabalho e novos aprendizados. Uma notícia inesperada pode mudar o rumo do seu dia.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 9
Gêmeos: O dia favorece encontros especiais, momentos de alegria e fortalecimento das amizades. Sua comunicação estará mais forte e poderá abrir portas importantes. Evite agir por impulso em discussões.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 2
O cristal de proteção para cada signo
Câncer: A rotina pode ficar mais intensa hoje, exigindo atenção redobrada com horários e responsabilidades. Mesmo assim, existe chance de crescimento profissional e boas oportunidades surgindo aos poucos.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 6
Leão: O dia pede organização para evitar atrasos e desgaste desnecessário. Uma visita inesperada ou um convite diferente pode mudar completamente o clima da sua segunda-feira.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Virgem: O momento favorece conquistas profissionais, entrevistas e novos contatos importantes. Sua capacidade de convencer e inspirar outras pessoas estará em destaque hoje.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Libra: Depois de alguns dias mais lentos, você começa a sentir a vida avançando novamente. O dia traz boas oportunidades na área profissional e momentos especiais ao lado de pessoas próximas.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Escorpião: Novas ideias podem transformar sua forma de lidar com antigos problemas. O reconhecimento profissional tende a crescer, principalmente para quem trabalha com saúde, educação ou atendimento.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Sagitário: A segunda-feira chega trazendo entusiasmo, boas conexões e oportunidades ligadas ao trabalho. Evite se envolver em conflitos desnecessários e mantenha o foco nos seus objetivos.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Capricórnio: Questões profissionais e burocráticas podem finalmente começar a se resolver. O momento favorece decisões importantes e encontros que ajudam você a enxergar novas possibilidades.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 1
Aquário: O dia será bastante positivo para novos projetos e oportunidades profissionais. Conversas importantes e encontros inesperados podem trazer mudanças benéficas para o futuro.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 6
Peixes: Uma nova oportunidade pode surgir de forma inesperada e mudar seus próximos passos. O dia favorece momentos leves em família, além de avanços financeiros e profissionais.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 4