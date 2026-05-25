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Após Virginia ultrapassar Tatá Werneck, veja quem são os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

Influenciadora ganhou milhões de seguidores nos últimos dias, subiu no ranking da plataforma e se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida da rede social

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:09

Virginia em Dubai
Virginia em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida do Instagram. A influenciadora ultrapassou Tatá Werneck e avançou também entre os perfis mais populares do país na plataforma. O levantamento foi divulgado pela Retratos da Vida, do Extra.

O crescimento aconteceu nos últimos dias, após Virginia anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr, atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira. Desde então, ela ganhou cerca de 3 milhões de novos seguidores.

Virginia curte praia em Dubai

Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
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Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram

Quando assumiu o namoro com o atleta, em outubro do ano passado, Virginia tinha cerca de 53 milhões de seguidores e aparecia atrás de Tatá Werneck no ranking. Agora, a influenciadora soma 56,1 milhões de seguidores, contra 54,7 milhões da apresentadora. À frente dela entre as mulheres brasileiras está apenas Anitta, que acumula 61,3 milhões.

Virginia também subiu no ranking geral dos brasileiros mais seguidos do Instagram. Ela saiu da 8ª para a 6ª posição, ultrapassando Whindersson Nunes. Já Vini Jr. aparece em quinto lugar, com 59,7 milhões de seguidores.

O cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia, ocupa atualmente a 20ª posição, com 34,2 milhões. Já Bruna Marquezine, que já liderou entre as mulheres brasileiras na plataforma, hoje aparece na 12ª colocação, com 43,3 milhões.

A lista ainda reúne nomes como Maisa, Larissa Manoela, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Luan Santana.

Confira os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026 na galeria abaixo:

Ranking dos famosos brasileiros mais seguidos no Instagram

Neymar segue sendo o brasileiro mais seguido do Instagram, com 233 milhões por Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho é o segundo brasileiro mais seguido do Instagram, com 77,4 milhões por Reprodução/Instagram
O ex-jogador Marcelo é o terceiro brasileiro mais seguido do Instagram, com 66,8 milhões por Reprodução/Instagram
Anitta é a mulher brasileira mais seguida no Instagram e ocupa a 4ª posição geral, com 61,3 milhões por Reprodução/Instagram
Vini Jr. é o 5º brasileiro mais seguido do Instagram, com 59,7 milhões por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca ocupa 6ª posição do ranking, com 56,1 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes é o 7º brasileiro mais seguido no Instagram, com 55 milhões por Reprodução/Instagram
Tatá Werneck ocupa a 8ª posição, com 54,7 milhões por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela está na 9ª colocação, com 52,1 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Maísa fecha o top 10, com 46,7 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima tem 44,9 milhões de seguidores e está na 11ª posição por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine tem atualmente 43,3 milhões de seguidores e está na 12ª posição por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa está na 13ª posição, com 40,2 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Simone Mendes tem 40 milhões de seguidores está na 14ª posição por Divulgação
Com 39,9 milhões de seguidores, Wesley Safadão ocupa a 15ª posição por Divulgação
A atriz Paolla Oliveira tem 38,4 milhões seguidores e ocupa o 16º lugar por Reprodução/TV Globo
O cantor Luan Santana ocupa a 17ª posição, com 36,7 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição por Divulgação
O influenciador Carlinhos Maia tem 35,3 milhões de seguidores e está na 19ª posição por Reprodução/Instagram
Zé Felipe é o 20º da lista, com 34,2 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
1 de 20
Neymar segue sendo o brasileiro mais seguido do Instagram, com 233 milhões por Reprodução/Instagram

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