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Após Virginia ultrapassar Tatá Werneck, veja quem são os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

Influenciadora ganhou milhões de seguidores nos últimos dias, subiu no ranking da plataforma e se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida da rede social

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:09

Virginia em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida do Instagram. A influenciadora ultrapassou Tatá Werneck e avançou também entre os perfis mais populares do país na plataforma. O levantamento foi divulgado pela Retratos da Vida, do Extra.

O crescimento aconteceu nos últimos dias, após Virginia anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr, atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira. Desde então, ela ganhou cerca de 3 milhões de novos seguidores.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

Quando assumiu o namoro com o atleta, em outubro do ano passado, Virginia tinha cerca de 53 milhões de seguidores e aparecia atrás de Tatá Werneck no ranking. Agora, a influenciadora soma 56,1 milhões de seguidores, contra 54,7 milhões da apresentadora. À frente dela entre as mulheres brasileiras está apenas Anitta, que acumula 61,3 milhões.

Virginia também subiu no ranking geral dos brasileiros mais seguidos do Instagram. Ela saiu da 8ª para a 6ª posição, ultrapassando Whindersson Nunes. Já Vini Jr. aparece em quinto lugar, com 59,7 milhões de seguidores.

O cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia, ocupa atualmente a 20ª posição, com 34,2 milhões. Já Bruna Marquezine, que já liderou entre as mulheres brasileiras na plataforma, hoje aparece na 12ª colocação, com 43,3 milhões.

A lista ainda reúne nomes como Maisa, Larissa Manoela, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Luan Santana.

Confira os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram em 2026 na galeria abaixo: