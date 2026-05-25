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Vini Jr chega ao Rio após viagem ao Caribe, dança com Ludmilla e ganha apelido de 'vizinho preferido'

Jogador do Real Madrid curte dias de descanso depois do fim do namoro com Virginia Fonseca e apareceu em clima descontraído nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:28

Vini Jr. e Ludmilla
Vini Jr. e Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

Vinícius Júnior desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (24) após uma passagem por Porto Rico, no Caribe. Solteiro desde o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto chegando à cidade e seguiu direto para sua mansão na Barra da Tijuca.

Horas depois, o jogador apareceu em vídeos acompanhado de Ludmilla. Nas imagens, os dois surgem dançando e se divertindo juntos em clima descontraído. Bem-humorada, a cantora brincou ao mostrar a visita do atleta: "Eu amo quando o meu vizinho preferido está aqui".

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Paris por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr por Reprodução/Instagram

Antes de chegar ao Brasil, Vini Jr. estava em Porto Rico, onde foi visto aproveitando a noite de forma discreta ao lado de amigos. Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, o jogador encontrou algumas mulheres em um espaço reservado da cidade na noite da última quinta-feira (21).

O atacante pediu ao Real Madrid alguns dias de descanso antes da disputa da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.

Vini Jr. com Ludmilla
Vini Jr. com Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento com Virginia Fonseca chegou ao fim na semana passada, após cerca de sete meses. Dias depois da separação, Vini Jr. se pronunciou pela primeira vez sobre o término e publicou uma mensagem para a influenciadora nos stories.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu o jogador.

Após o fim do namoro, o atleta apagou as fotos ao lado de Virginia do Instagram, mas manteve os registros do casal publicados em seu perfil no TikTok.

Vini Jr. chega ao Rio após passagem por Porto Rico e término com Virginia
Vini Jr. chega ao Rio após passagem por Porto Rico e término com Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

Ludmilla Vini jr.

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