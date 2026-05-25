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Vini Jr chega ao Rio após viagem ao Caribe, dança com Ludmilla e ganha apelido de 'vizinho preferido'

Jogador do Real Madrid curte dias de descanso depois do fim do namoro com Virginia Fonseca e apareceu em clima descontraído nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:28

Vini Jr. e Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

Vinícius Júnior desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (24) após uma passagem por Porto Rico, no Caribe. Solteiro desde o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto chegando à cidade e seguiu direto para sua mansão na Barra da Tijuca.

Horas depois, o jogador apareceu em vídeos acompanhado de Ludmilla. Nas imagens, os dois surgem dançando e se divertindo juntos em clima descontraído. Bem-humorada, a cantora brincou ao mostrar a visita do atleta: "Eu amo quando o meu vizinho preferido está aqui".

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr 1 de 16

Antes de chegar ao Brasil, Vini Jr. estava em Porto Rico, onde foi visto aproveitando a noite de forma discreta ao lado de amigos. Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, o jogador encontrou algumas mulheres em um espaço reservado da cidade na noite da última quinta-feira (21).

O atacante pediu ao Real Madrid alguns dias de descanso antes da disputa da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.

Vini Jr. com Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento com Virginia Fonseca chegou ao fim na semana passada, após cerca de sete meses. Dias depois da separação, Vini Jr. se pronunciou pela primeira vez sobre o término e publicou uma mensagem para a influenciadora nos stories.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu o jogador.

Após o fim do namoro, o atleta apagou as fotos ao lado de Virginia do Instagram, mas manteve os registros do casal publicados em seu perfil no TikTok.