Vini Jr chega ao Rio após viagem ao Caribe, dança com Ludmilla e ganha apelido de 'vizinho preferido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:28
Vinícius Júnior desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (24) após uma passagem por Porto Rico, no Caribe. Solteiro desde o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, o atacante do Real Madrid compartilhou uma foto chegando à cidade e seguiu direto para sua mansão na Barra da Tijuca.
Horas depois, o jogador apareceu em vídeos acompanhado de Ludmilla. Nas imagens, os dois surgem dançando e se divertindo juntos em clima descontraído. Bem-humorada, a cantora brincou ao mostrar a visita do atleta: "Eu amo quando o meu vizinho preferido está aqui".
Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr
Antes de chegar ao Brasil, Vini Jr. estava em Porto Rico, onde foi visto aproveitando a noite de forma discreta ao lado de amigos. Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, o jogador encontrou algumas mulheres em um espaço reservado da cidade na noite da última quinta-feira (21).
O atacante pediu ao Real Madrid alguns dias de descanso antes da disputa da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.
O relacionamento com Virginia Fonseca chegou ao fim na semana passada, após cerca de sete meses. Dias depois da separação, Vini Jr. se pronunciou pela primeira vez sobre o término e publicou uma mensagem para a influenciadora nos stories.
"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!", escreveu o jogador.
Após o fim do namoro, o atleta apagou as fotos ao lado de Virginia do Instagram, mas manteve os registros do casal publicados em seu perfil no TikTok.