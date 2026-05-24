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Paolla Oliveira publica novos cliques de biquíni na Itália; veja fotos

Na legenda, a artista apostou no bom humor

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de maio de 2026 às 21:19

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Depois de já mostrar momentos à beira-mar durante a viagem, a atriz Paolla Oliveira voltou a publicar registros da temporada na Itália neste domingo (24). Desta vez, ela apareceu relaxando ao sol em uma área externa, usando biquíni claro e óculos escuros, em clima de descanso.

Na legenda, a artista apostou no bom humor e no clima italiano ao escrever apenas: “Ciao, bella”.

As fotos mostram Paolla aproveitando dias ensolarados da primavera europeia, estação marcada por temperaturas amenas e céu aberto em diferentes regiões italianas. Em poses descontraídas, a atriz aparece tomando sol e curtindo um momento de pausa durante a viagem.

Leia mais em Alô Alô Bahia.

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