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Amigo de Zé Felipe pede desculpas após vazar mensagens com ex e gerar rumores nas redes

João Victor Cocá se pronunciou depois de conversa com Duda Freire repercutir entre fãs e alimentar especulações sobre reconciliação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:53

Zé Felipe e João Victor Cocá e Virginia Fonseca e Duda Freire
Zé Felipe e João Victor Cocá e Virginia Fonseca e Duda Freire Crédito: Reprodução/Instagram

João Victor Cocá, amigo de infância de Zé Felipe e padrinho de Maria Alice, usou as redes sociais neste domingo (24) para pedir desculpas publicamente à ex-namorada Duda Freire após deixar escapar mensagens trocadas entre os dois em vídeos publicados nos Stories.

A situação rapidamente repercutiu entre os seguidores e alimentou rumores de uma possível reconciliação entre o ex-casal. Além disso, internautas passaram a especular um suposto término entre Duda e o atual namorado, Felipe Silveira, um dos melhores amigos de Vini Jr.

Virginia e Duda Freire

Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
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Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram

Diante da repercussão, João resolveu se manifestar publicamente e afirmou que foi ele quem entrou em contato com a influenciadora para tratar de questões profissionais. "Venho aqui primeiramente pedir desculpas à Duda e à família dela. Nosso relacionamento como casal acabou há um ano, mas o respeito permaneceu", escreveu.

Na sequência, o influenciador reforçou que a ex-namorada apenas respondeu às mensagens e fez elogios à postura dela. "Eu quem mandei mensagem para resolver pendências de trabalho e ela apenas me respondeu. Maria Eduarda é uma das pessoas mais respeitosas que já conheci".

João Victor Cocá pede desculpas à Duda Freire
João Victor Cocá pede desculpas à Duda Freire Crédito: Reprodução/Instagram

João ainda afirmou que nunca teve intenção de prejudicar Duda ou criar qualquer situação desconfortável envolvendo a influenciadora. Depois da repercussão, ele voltou às redes para pedir desculpas novamente à ex e aos familiares dela.

Entenda

A polêmica começou na manhã deste domingo (24), quando João apareceu nos Stories mostrando o interior do carro. Sem perceber, ele acabou exibindo na tela uma notificação de mensagem enviada por Duda Freire.

Embora o conteúdo tenha sido apagado pouco tempo depois, seguidores rapidamente registraram o momento e começaram a compartilhar prints nas redes sociais. O assunto tomou conta de perfis de fofoca e gerou uma série de comentários especulando uma possível reaproximação entre os dois.

João Victor Cocá e Zé Felipe

João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Pouco depois, João publicou outro vídeo e acabou deixando escapar novamente uma mensagem enviada pela influenciadora. Na conversa, Duda dizia: "Postei no daily sem maldade nenhuma".

A repercussão fez com que diversos seguidores fossem até as redes sociais da influenciadora comentar sobre o assunto. Em uma resposta indireta publicada em seu perfil privado, Duda afirmou que não "decepcionaria" os fãs retomando o antigo relacionamento.

Zé Felipe, Virginia Fonseca, Duda Freire e João Victor em foto antiga
Zé Felipe, Virginia Fonseca, Duda Freire e João Victor em foto antiga Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores sobre a vida amorosa da influenciadora já vinham circulando nos últimos dias. Isso porque seguidores passaram a suspeitar de uma possível separação entre Duda Freire e Felipe Silveira após o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr., anunciado recentemente.

As especulações ganharam ainda mais força depois que Duda retornou ao Brasil ao lado de Virginia logo após a influenciadora anunciar o término com o jogador do Real Madrid. Desde então, internautas passaram a levantar teorias de que a amiga também teria colocado um ponto final no namoro.

Apesar dos rumores, um detalhe chamou atenção nas redes sociais na última terça-feira (20). Felipe comentou em uma publicação feita por Duda durante um passeio a um zoológico em Dubai.

Na postagem, a influenciadora aparece visitando o local turístico e recebeu uma mensagem carinhosa do empresário. "Linda e corajosa", escreveu ele na publicação.

Duda Freire e Felipe Silveira
Duda Freire e Felipe Silveira Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca Vini jr. João Victor Cocá Duda Freire

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