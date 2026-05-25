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Morre Janira Schmidt, mãe de Tadeu Schmidt, um mês após perda de Oscar Schmidt

Tadeu usou as redes sociais para homenagear Dona Janira e comoveu seguidores ao falar sobre a dificuldade de lidar com a perda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:27

Tadeu Schmidt emocionou a web ao lamentar a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos
Tadeu Schmidt emocionou a web ao lamentar a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos Crédito: Reprodução

Tadeu Schmidt emocionou fãs e famosos nesta segunda-feira (25) ao anunciar a morte da mãe, Dona Janira Bezerra Schmidt, aos 92 anos. Em uma publicação carregada de emoção nas redes sociais, o apresentador abriu o coração ao se despedir da matriarca da família.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver…”, escreveu Tadeu.

Na homenagem, o comandante do BBB relembrou a trajetória de Dona Janira e destacou os momentos vividos ao lado dela ao longo das décadas. Segundo o apresentador, a mãe construiu uma família cercada de amor, filhos, netos e bisnetos.

“Você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos”, declarou.

O texto rapidamente repercutiu nas redes sociais e recebeu mensagens de carinho de fãs, colegas de televisão e amigos próximos do jornalista. Muitos internautas destacaram a sensibilidade do relato e a relação afetuosa entre mãe e filho.

Tadeu Schmidt e Janira Schmidt

Tadeu Schmidt emocionou a web ao lamentar a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos por Reprodução0000
Tadeu Schmidt emocionou a web ao lamentar a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos por Reprodução0000
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Tadeu Schmidt emocionou a web ao lamentar a morte da mãe, Dona Janira, aos 92 anos por Reprodução0000

Além da despedida emocionante, Tadeu Schmidt também falou sobre o legado deixado por Dona Janira para todos que conviveram com ela. “Você deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você”, afirmou.

Ao final da homenagem, o apresentador se despediu da mãe com uma mensagem simples e comovente. “Descanse em paz, Dona Janira.”

A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de apoio. Seguidores do apresentador também lembraram momentos em que Tadeu falou da família em entrevistas e programas de televisão, sempre demonstrando proximidade com os pais e irmãos.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e sepultamento.

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