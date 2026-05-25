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MC Mirella revela ter feito 5 cirurgias de uma vez após gravidez: 'Toda mulher sonha'

Funkeira contou que procedimentos foram motivados por mudanças no corpo depois da gestação e por limitações nos treinos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:41

MC Mirella fez combo de cirurgias
MC Mirella fez combo de cirurgias Crédito: Reprodução/Instagram

MC Mirella revelou nas redes sociais que passou por cinco cirurgias plásticas de uma só vez na última semana. A cantora, de 27 anos, explicou que decidiu realizar os procedimentos após enfrentar mudanças no corpo desde a gravidez de Serena, filha de seu relacionamento com Dynho Alves.

"'Mirella, o que você fez?' Fechamento da diástase, retirada de hérnia umbilical, lipo de papada, lipoaspiração HD de alta definição (principalmente nas costas, que eu queria muito), lipoenxertia glútea com coração invertido", detalhou.

Antes e depois de MC Mirella

Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
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MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
MC Mirella fez combo de cirurgias por Reprodução/Instagram
Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram
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Antes e depois de MC Mirella por Reprodução/Instagram

A funkeira afirmou que a decisão não foi apenas estética, mas também motivada por desconfortos físicos e limitações durante os treinos.

"Eu fiz porque estava atrapalhando e me trazendo limitações em alguns treinos de abdômen e correndo risco de aumentar mais ainda minha diástase e hérnia, então não pensei duas vezes... toda mulher depois que é mãe sonha com esses procedimentos. Sonho realizado", escreveu.

Recentemente, Mirella também enfrentou comentários nas redes sociais sobre uma suposta gravidez. Segundo ela, muitos internautas não sabiam que o volume abdominal era causado pela diástase pós-parto.

"“Nos últimos dias muita gente estava comentando sobre uma suposta gravidez, mas o que ninguém sabia é que tinha diástase pós-gravidez. Isso atinge muitas mulheres, e pra fechar com exercício é um processo chatinho que leva tempo e você tem limitações de exercícios que pode fazer também", explicou.

A cantora contou ainda que, durante os exames, descobriu uma hérnia umbilical e decidiu aproveitar para realizar todos os procedimentos de uma vez. "No meio disso também descobri uma hérnia. Por isso já optei pela cirurgia".

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