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Frase de Einstein do dia: 'Os homens se casam esperando que as mulheres nunca mudem. As mulheres se casam esperando que os homens mudem. E ambos acabam decepcionados' - expectativas e relações humanas

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre idealização, frustração e as diferenças emocionais dentro dos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 01:00

Albert Einstein
Albert Einstein Crédito: Reprodução

Grande parte das decepções amorosas nasce das expectativas criadas sobre o outro. Muitas pessoas entram em relações acreditando que certos comportamentos nunca vão mudar, enquanto outras apostam justamente na esperança de transformar quem está ao lado. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque fala sobre um conflito extremamente comum nos relacionamentos humanos: amar expectativas em vez de enxergar a realidade.

Conhecido mundialmente pelas contribuições revolucionárias à ciência, Einstein também deixou pensamentos muito compartilhados sobre comportamento humano, convivência e emoções. Em várias reflexões, o físico observava as contradições presentes nas relações e na maneira como as pessoas se conectam.

15 fatos sobre Albert Einstein

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein se posicionava publicamente sobre temas políticos e humanitários. por Reprodução
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Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. por Reprodução
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Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução

A frase continua extremamente atual em uma época marcada por relações aceleradas, idealização nas redes sociais e dificuldade crescente de aceitar imperfeições emocionais. Em muitos casos, as pessoas entram em relacionamentos esperando encontrar versões imaginadas umas das outras.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Frustração por comportamentos repetitivos, tentativas constantes de mudar o parceiro, dificuldade de aceitar diferenças emocionais ou sensação de que o relacionamento nunca corresponde totalmente às expectativas criadas.

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O pensamento não sugere que mudanças sejam impossíveis dentro de uma relação. A ideia central está mais ligada ao perigo de construir vínculos baseados apenas em projeções e fantasias sobre quem o outro deveria ser.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à idealização afetiva e à dificuldade humana de enxergar relações de maneira mais realista e madura.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente entra em relações esperando encontrar perfeição ou transformação completa, Einstein lembra que parte das frustrações amorosas também nasce das expectativas irreais criadas sobre o outro.

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