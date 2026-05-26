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Quanto Galvão Bueno vai ganhar para narrar a Copa no SBT? Valor milionário é revelado

Narrador esportivo fechou contrato milionário para transmissões do Mundial e voltará à TV aberta após décadas como principal voz da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:01

Galvão Bueno terá contrato milionário no SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026
Galvão Bueno terá contrato milionário no SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução

Depois de mais de 40 anos como um dos principais nomes da TV Globo, Galvão Bueno já tem novo destino definido para a Copa do Mundo de 2026. Aos 75 anos, o narrador assinou contrato com o SBT para participar da cobertura do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e os valores envolvidos no acordo chamaram atenção nos bastidores da televisão.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O POVO, Galvão deve receber entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão pelo pacote fechado com a emissora de Silvio Santos. O valor corresponde à participação completa do jornalista na cobertura da competição e não a um salário mensal.

O narrador será uma das principais apostas do SBT para o Mundial de 2026 e deve comandar cerca de dez transmissões ao longo do torneio. Entre elas, estão previstos o jogo de abertura, partidas da Seleção Brasileira, confrontos decisivos e também a grande final da Copa do Mundo.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno  por Reprodução
Galvão Bueno por TV Cultura
Galvão Bueno por divulgação
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Galvão Bueno por Reprodução

A emissora ainda prepara uma formação inédita para as transmissões esportivas. Galvão dividirá espaço com Tiago Leifert, que também terá papel importante na cobertura do campeonato.

Mesmo sendo considerado um contrato milionário, os números atuais ainda ficam abaixo do que Galvão recebia durante os últimos anos de Globo. De acordo com a publicação, o jornalista chegou a faturar cerca de R$ 5 milhões mensais no auge da carreira na emissora carioca, somando salário fixo, campanhas publicitárias, ações comerciais e bônus ligados aos grandes eventos esportivos.

A despedida da Globo aconteceu oficialmente após a Copa do Mundo de 2022 e encerrou um dos ciclos mais emblemáticos da televisão brasileira. Desde então, Galvão passou a investir em novos formatos de trabalho, incluindo projetos digitais, participações no YouTube, streaming e também um retorno à Band.

Recentemente, o narrador também enfrentou uma cirurgia na coluna, mas segue confirmado para narrar os jogos do Mundial de 2026.

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