MARES REVOLTOS

Barco em formato de Lua navega em zigue-zague, ignora ondas gigantes e vira salvação de pescadores

Esses barcos são utilizados por comunidades pesqueiras que enfrentam ondas intensas, bancos de areia e condições de navegação imprevisíveis



Gabriela Barbosa

Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:15

Barco em formato de Lua vira salvação de pescadores Crédito: Masum-al-Hasan Rocky/Wikimedia Commons

Algumas soluções parecem improváveis até provarem sua eficácia. É o caso do moon-boat, uma embarcação artesanal cujo casco curvado lembra uma lua crescente e transforma o próprio formato em uma estratégia de sobrevivência.

Nas praias de Cox’s Bazar, na costa sudeste de Bangladesh, no Golfo de Bengala, esses barcos ainda são utilizados por comunidades pesqueiras que enfrentam ondas intensas, bancos de areia e condições de navegação imprevisíveis.

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Construído com madeira, bambu e fibras naturais, o moon boat preserva técnicas transmitidas oralmente entre gerações. Mesmo com adaptações ao longo do tempo, mantém uma identidade cultural que conecta passado e presente.

O desenho que redefine a navegação

O que mais chama atenção não é o tamanho nem a velocidade, mas a forma. A curvatura acentuada do casco cria uma lógica própria de navegação, pensada para lidar com ondas que quebram com força próximas à costa.

Essa característica reduz o impacto direto das ondas na parte frontal. Em termos práticos, o barco não colide com o mar da mesma maneira que embarcações convencionais, o que facilita sua passagem em áreas mais agitadas.

A origem do formato em lua

O formato em lua não surgiu por acaso. Ele é resultado de observação prática e adaptação ao longo do tempo, à medida que pescadores ajustaram o desenho para lidar melhor com correntes, bancos de areia e ondas fortes.

Com isso, o casco adquiriu uma curvatura mais profunda, criando uma espécie de “encaixe” com o movimento da água. Esse detalhe se torna essencial principalmente quando o mar quebra em sequência.

Feito com madeira, bambu e fibras naturais, o moon boat também carrega marcas de improviso. Cada embarcação pode apresentar pequenas variações, dependendo dos materiais disponíveis e da habilidade de quem a constrói.

Ainda assim, o conceito central permanece: um barco leve o suficiente para ser conduzido na arrebentação, mas resistente para enfrentar trajetos curtos em mar aberto sem perder estabilidade.

O desafio da arrebentação

Em regiões costeiras expostas, a arrebentação forma uma barreira constante de ondas quebrando. É nesse ponto que muitas embarcações tradicionais encontram dificuldade para avançar ou retornar à costa.

O moon boat foi projetado justamente para esse trecho crítico. Sua curvatura permite que ele deslize entre as ondas, em vez de ser arremessado contra elas, reduzindo o risco de viradas bruscas.

Tradição que resiste no tempo

Mesmo com a chegada de embarcações modernas, o formato em lua continua em uso. Em muitos casos, aparece adaptado com motores simples, mas sem perder sua geometria original.