Esposa de Thor Batista explica sumiço de 9 dias após o nascimento do segundo filho

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:47
Nesta sexta-feira (29) o segundo filho de Thor Batista e Lunara Campos, Liam, nasceu. O bebê veio ao mundo no dia 20 de maio, em uma maternidade no Rio de Janeiro, mas os pais decidiram esconder o nascimento do público por nove dias. O casal são pais de Thor II, de apenas 2 anos.
Em entrevista com a Quem, a influenciadora de 37 anos abriu o coração e explicou o motivo da privacidade. Segundo ela, não houve nenhuma complicação. O sumiço das redes sociais foi uma escolha consciente para que o casal pudesse viver o momento sem a interferência do mundo exterior.
Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada do segundo filho
"Ficamos essa semana mergulhados nessa nova rotina, curtindo esse momento lindo e também dando muita atenção para o irmãozinho Thor II", revelou, detalhando os primeiros dias com o caçula.
A chegada de Liam foi muito celebrada por Thor Batista, de 34 anos. O empresário, que é filho da icônica modelo Luma de Oliveira e do empresário Eike Batista, usou suas redes para dar as boas-vindas. "Liam chegou para nos agraciar e completar nossa linda família. Seu irmão, sua mãe e eu estaremos sempre ao seu lado", escreveu.
Lunara também não escondeu a emoção ao postar os primeiros registros do bebê, agradecendo pela saúde do pequeno. O casal, que está junto desde 2014 e oficializou a união em 2020, havia anunciado a segunda gravidez em dezembro do ano passado.