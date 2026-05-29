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Esposa de Thor Batista explica sumiço de 9 dias após o nascimento do segundo filho

Lunara Campos revelou por que o casal não contou ao público sobre o parto de Liam

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:47

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal Crédito: Reprodução @pamelamirandafoto

Nesta sexta-feira (29) o segundo filho de Thor Batista e Lunara Campos, Liam, nasceu. O bebê veio ao mundo no dia 20 de maio, em uma maternidade no Rio de Janeiro, mas os pais decidiram esconder o nascimento do público por nove dias. O casal são pais de Thor II, de apenas 2 anos.

Em entrevista com a Quem, a influenciadora de 37 anos abriu o coração e explicou o motivo da privacidade. Segundo ela, não houve nenhuma complicação. O sumiço das redes sociais foi uma escolha consciente para que o casal pudesse viver o momento sem a interferência do mundo exterior.

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada do segundo filho

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal por Reprodução @pamelamirandafoto
Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal por Reprodução @pamelamirandafoto
Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal por Reprodução @pamelamirandafoto
Thor Batista antes e depois por Reprodução
Thor Batista emite notificado à imprensa por Redes sociais
Thor Batista e Luma de Oliveira por Redes sociais
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Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal por Reprodução @pamelamirandafoto

"Ficamos essa semana mergulhados nessa nova rotina, curtindo esse momento lindo e também dando muita atenção para o irmãozinho Thor II", revelou, detalhando os primeiros dias com o caçula.

A chegada de Liam foi muito celebrada por Thor Batista, de 34 anos. O empresário, que é filho da icônica modelo Luma de Oliveira e do empresário Eike Batista, usou suas redes para dar as boas-vindas. "Liam chegou para nos agraciar e completar nossa linda família. Seu irmão, sua mãe e eu estaremos sempre ao seu lado", escreveu.

Lunara também não escondeu a emoção ao postar os primeiros registros do bebê, agradecendo pela saúde do pequeno. O casal, que está junto desde 2014 e oficializou a união em 2020, havia anunciado a segunda gravidez em dezembro do ano passado. 

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Lunara Campos Thor Batista

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