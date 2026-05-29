FAMÍLIA AUMENTOU

Esposa de Thor Batista explica sumiço de 9 dias após o nascimento do segundo filho

Lunara Campos revelou por que o casal não contou ao público sobre o parto de Liam

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:47

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal Crédito: Reprodução @pamelamirandafoto

Nesta sexta-feira (29) o segundo filho de Thor Batista e Lunara Campos, Liam, nasceu. O bebê veio ao mundo no dia 20 de maio, em uma maternidade no Rio de Janeiro, mas os pais decidiram esconder o nascimento do público por nove dias. O casal são pais de Thor II, de apenas 2 anos.

Em entrevista com a Quem, a influenciadora de 37 anos abriu o coração e explicou o motivo da privacidade. Segundo ela, não houve nenhuma complicação. O sumiço das redes sociais foi uma escolha consciente para que o casal pudesse viver o momento sem a interferência do mundo exterior.

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada do segundo filho 1 de 6

"Ficamos essa semana mergulhados nessa nova rotina, curtindo esse momento lindo e também dando muita atenção para o irmãozinho Thor II", revelou, detalhando os primeiros dias com o caçula.

A chegada de Liam foi muito celebrada por Thor Batista, de 34 anos. O empresário, que é filho da icônica modelo Luma de Oliveira e do empresário Eike Batista, usou suas redes para dar as boas-vindas. "Liam chegou para nos agraciar e completar nossa linda família. Seu irmão, sua mãe e eu estaremos sempre ao seu lado", escreveu.