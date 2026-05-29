Viúvo aos 21 anos, ator de Avenida Brasil relata jornada dupla entre carreira e paternidade solo: 'Me viro nos 30'

Kamila Macedo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 16:19
João Fernandes é um rosto conhecido da televisão brasileira. Quando era ator mirim, participou de novelas de grande sucesso de audiência, como Caminho das Índias (2009), Cordel Encantado (2011) e Avenida Brasil (2012), que está sendo reprisada na TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo.
Atualmente com 27 anos, o artista vive um momento na carreira em que precisa conciliar as gravações da novela das seis, A Nobreza do Amor (2026), com os ensaios e as sessões da peça O Talentoso Ripley, em cartaz no Rio de Janeiro. Para completar a lista de tarefas, João também cuida sozinho do filho Nicolas, de 6 anos, desde o trágico falecimento precoce de sua companheira, a atriz Mabel Calzolari, em 2021.
Mabel morreu em junho daquele ano após complicações de uma doença rara chamada aracnoidite torácica, que afeta a medula. Ela enfrentava o problema desde 2019, pouco depois do nascimento do filho do casal. O quadro de saúde se agravou e a atriz sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Com esse acontecimento, João Fernandes assumiu a paternidade solo aos 21 anos. Em entrevista à Quem, o ator comentou sobre como administra a rotina de dois trabalhos paralelos aos cuidados com o menino.
“Eu me viro nos 30. Mais difícil que lidar com a rotina, é lidar com os sentimentos que ficam. Se eu trabalho muito, me cobro por que estou ficando pouco com Nico, se eu tô sem trabalho, me cobro por que não estou ganhando dinheiro o suficiente. Acredito que a maior dificuldade em criar uma criança sozinho é a responsabilidade que se aloca nas costas o tempo todo, mas meu filho é a razão da minha vida, nada será o suficiente para agradecer a vida por ter me presenteado com esse amor”, explicou o eterno Picolé de Avenida Brasil.
O artista destacou a importância de contar com uma rede de apoio estruturada para o seu dia a dia. “Minha mãe e a avó materna são minhas maiores parceiras na rotina do Nicolas. Sempre que eu preciso, que algo dá errado, elas estão à disposição pra me ajudar, ou mesmo para conversar sobre alguma coisa, são anjos especiais na minha vida”, pontuou.
João comentou sobre orgulho que sente da trajetória construída ao lado do filho. “Eu só tenho essa vida. Admiro o caminho que eu e minha família trilhamos para chegarmos onde estamos hoje. Anseio também os próximos passos para saber onde chegaremos amanhã. Eu não sei, e acredito que nunca saberemos, porque as coisas acontecem como acontecem, mas sou muito abençoado de viver tudo isso ao lado do meu melhor amigo. Sou novo, ele é novo, temos muita coisa pra viver juntos, e sinto que estamos prontos pra tudo", disse o ator.
Atualmente, João Fernandes está no ar na novela das seis A Nobreza do Amor, onde interpreta Fuad. Já nos palcos, ele integra o elenco da peça homônima inspirada no livro O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith, na qual vive os personagens Freddie e Marc.