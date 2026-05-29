Juntos há seis anos, ator de 'Mania de Você' se casa com dançarino do 'Dança dos Famosos'

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 15:24
Igor Cosso, conhecido por interpretar Gael em “Mania de Você” (2024), revelou nesta quinta-feira (28) que está oficialmente casado com Heron Leal, professor do “Dança dos Famosos”, quadro exibido no “Domingão com Huck”.
Em uma publicação nas redes sociais, o casal, que mantém um relacionamento há mais de seis anos, celebrou a mudança no estado civil e aproveitou o momento para relembrar um marco importante para a comunidade LGBTQIAPN+: o direito ao casamento entre pessoas do mesmo gênero, garantido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) há 15 anos.
“De acordo com a lei: casados”, iniciou Igor na legenda. “Em 2011, o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil por unanimidade, seguindo a decisão de países progressistas e em 2023, o CNJ proibiu os cartórios de recusarem esses casamentos.”
“Independente de opinião, nosso amor é reconhecido perante a lei. E com uma história de muitas pessoas que lutaram para que este dia fosse possível”, finalizou o ator.
Igor Cosso e Heron Leal
Igor e Heron estavam noivos desde 2024, quando o pedido de casamento foi feito pelo ator durante uma viagem romântica às Maldivas.
Na televisão, Cosso integrou recentemente o elenco de “Mania de Você” (2024) e deu vida ao personagem João Padrão na comédia “Blogueirinha, a Feia” (2024). Enquanto isso, Leal segue se destacando no "Dança dos Famosos", onde já competiu ao lado de Claudia Ohana, em 2021, e de Manu Bahtidão, na edição de 2025.