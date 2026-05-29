MÚSICA

Hit da copa? Diggo se une ao Som de Faculdade em novo single; confira

Cantor e compositor aposta na fusão do pagode com a salsa para embalar a torcida pelo hexa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:57

'DIGGO: A CARA DO BRASIL': cantor grava audiovisual com convidados como Som de Faculdade, em Salvador Crédito: Divulgação/Bunny Produtora

O cantor e compositor baiano Diggo acabou de lançar o seu mais novo single, intitulado 'Uau'. A faixa, que foi lançada oficialmente ao meio-dia desta sexta-feira (29), conta com a parceria de peso da dupla Som de Faculdade.

Gravada em maio como parte do projeto audiovisual "DIGGO: A CARA DO BRASIL", a música traz uma fusão ousada que mistura a malemolência do pagode baiano com o ritmo caliente da salsa. Para deixar o som ainda mais atual, Diggo buscou inspiração direta na sonoridade do cantor Bad Bunny.

Confira detalhes do audiovisual 'DIGGO: A CARA DO BRASIL' 1 de 6

"'UAU' é a cara do Brasil! Tem a energia da brasileira, tem o nosso dendê baiano e um pouco de tudo que faz o país ser essa mistura cultural tão rica e gostosa. Tô muito animado para começar, junto com o público, aquele clima de aquecimento para o hexa”, celebra o artista.

Escrita pelo próprio Diggo em parceria com Klebin e Allefy (integrantes do Som de Faculdade), o videoclipe oficial teve como cenário o bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A gravação transformou o local em uma roda de pagode aberta ao público, além de usar um campo de futebol como locação às vésperas da Copa do Mundo.

Para a dupla Som de Faculdade, participar do projeto teve um sabor de retorno para casa. "Diggo é um grande irmão pra gente. Também estávamos com muita vontade de tocar em Salvador, uma cidade pela qual somos apaixonados. Somos nordestinos, então estar lá é como estar em casa", destaca Klebin.