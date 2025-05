IDENTIDADE BAIANA

Raysson Lima e Diggo apresentam o projeto musical Doum

Com EP homônimo nas plataformas de streaming, duo se apresenta nesta quinta-feira (29), no Rio Vermelho

Luiza Gonçalves

Publicado em 27 de maio de 2025 às 10:02

Doum com RayssonLima e Diggo Crédito: Divulgação/Julia Mariani

Música e criatividade eram pontos em comum entre os artistas baianos Raysson Lima e Diggo. Os jovens já se acompanhavam nas redes sociais desde 2019, mas o laço de amizade foi construído em 2023, após se encontrarem em uma festa de Cosme e Damião na casa de Jorge Veloso. “Um ano depois, a gente lança o nosso primeiro single”, relembram. >

De personalidades brincalhonas e descontraídas, se deram bem logo de cara e, com o incentivo de Veloso, atual empresário dos jovens, decidiram levar a parceria para o campo musical, formando o duo Doum.>

Com um EP de estreia homônimo lançado em abril deste ano, o duo representa uma fusão sonora entre Música Popular Brasileira, pop contemporâneo e um toque de Salvador, unindo em suas letras e composições a identidade artística e trajetória de ambos os artistas. O trabalho possui cinco faixas, entre elas “Pensando em Alguém”, aposta da dupla pelo seu apelo popular. “Essa música conversa com aquelas pessoas que não estão atrás de um relacionamento sério e estão confortáveis com essa decisão, além de trazer um refrão fácil e pegajoso”, explicam.>

Nesta quinta (29), eles apresentam pela primeira vez o EP, às 21h, no espaço Colaboraê, no Rio Vermelho. A apresentação marca o lançamento oficial ao vivo do projeto, que já está disponível nas plataformas de música, numa experiência vibrante, sensorial e dançante.>

Mistura>

“O Doum é uma mistura do que a gente gosta, da nossa música baiana, da ancestralidade e também de elementos do pop mundial. A gente conseguiu criar nessas cinco músicas uma vibe diferente, do black, do trap, do baiano e da nossa parceria”, define Raysson Lima.>

Atualmente percussionista de Carlinhos Brown e membro do grupo Filhos da Bahia, o jovem de 20 anos começou na música ainda na infância, formando-se musicalmente nas vivências com seu pai, o cantor Tonho Matéria, na escola Olodum e no Neojiba. “Acho que estar nesse duo também reafirma minha presença em cena cantando profissionalmente, que é algo relativamente recente, de uns quatro anos para cá. É um amadurecimento, e fico muito feliz com isso”, revela.>

No Doum, Raysson une-se a Diggo, 28, que iniciou sua trajetória artística na adolescência com composição, passando para o canto em bandas de samba e pagode, e já tendo escrito hits como “Dengo”, de João Gomes, e “Contatinho”, de Léo Santana. Apesar da maior experiência como cantor, Diggo também destaca a importância do projeto no seu lugar enquanto intérprete.>