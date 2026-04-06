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O ator mirim de Avenida Brasil que ficou viúvo aos 21 anos e cria o filho sozinho

João Fernandes voltou ao ar ainda criança na novela que marcou época e carrega uma história pessoal que comove o público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:30

João Fernandes
João Fernandes Crédito: Reprodução

Quem assiste à reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo trouxe de volta ao público um rosto conhecido desde a infância: o de João Fernandes. Com carreira iniciada cedo na televisão, ele fez parte de produções de grande audiência e, fora das telas, viveu um dos momentos mais difíceis da vida ainda muito jovem, quando perdeu a companheira.

João Fernandes

João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
João Fernandes por Reprodução
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João Fernandes por Reprodução

João Fernandes começou a atuar ainda criança e rapidamente se tornou um nome frequente em novelas da TV Globo. Ele participou de Caminho das Índias, exibida no horário nobre, e também integrou o elenco de Cordel Encantado, produção marcante da faixa das seis.

O reconhecimento nacional veio com Avenida Brasil, novela que se tornou um fenômeno de audiência e repercussão. A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, marcou uma geração e segue sendo lembrada mesmo anos após sua exibição original. É justamente essa força que faz com que a reprise reacenda a curiosidade sobre o elenco, principalmente aqueles que cresceram longe dos holofotes.

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Já na vida pessoal, João ganhou destaque na mídia em 2021, quando enfrentou a morte da atriz Mabel Calzolari, sua ex-companheira e mãe de seu filho, Nicolas. Na época, ele tinha 21 anos, assim como ela.

Mabel morreu em junho daquele ano após complicações de uma doença rara chamada aracnoidite torácica, que afeta a medula. Ela enfrentava o problema desde 2019, pouco depois do nascimento do filho do casal. O quadro de saúde se agravou e a atriz sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Avenida Brasil

Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Gabriella Saraivah em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes com o filho Nicolas por Reprodução
Jottapê em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Jottapê é casado e tem dois filhos por Reprodução
Bernardo Simões em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Pedro Paulo Pedral na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" por Reprodução
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Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução

A perda precoce gerou comoção e colocou o nome de João Fernandes novamente em evidência. Nas redes sociais, ele publicou uma despedida emocionada, destacando a força da atriz durante o tratamento e o vínculo construído entre os dois ao longo dos anos.

Mesmo após o episódio, João seguiu sua trajetória pessoal e profissional, mantendo uma vida mais discreta em comparação ao período em que era ator mirim. Com a reprise de Avenida Brasil, o público redescobre não só o personagem que ele interpretou, mas também a história de um artista que cresceu diante das câmeras e enfrentou desafios intensos fora delas.

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