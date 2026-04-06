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O recado de Tadeu Schmidt sobre autossabotagem que definiu a saída de Chaiany do BBB 26

Apresentador usa referências ao cinema e metáforas para apontar potencial desperdiçado da sister, eliminada com 61,07% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:21

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A eliminação de Chaiany do BBB 26, neste domingo (5), ficou marcada por um dos discursos mais simbólicos da temporada. Antes de anunciar a saída da participante, Tadeu Schmidt recorreu a referências culturais e metáforas para descrever a trajetória da sister no jogo, destacando o contraste entre potencial e autossabotagem.

Logo no início, o apresentador citou o filme Gênio Indomável, escrito por Ben Affleck e Matt Damon. Na obra, o protagonista é um jovem brilhante que não consegue aproveitar o próprio talento. A comparação foi usada para ilustrar o caminho de Chaiany dentro da casa, que começou com carisma, mas acabou se perdendo ao longo do programa.

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa real da sister

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais
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Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa da sister por Reprodução/Redes Sociais

Segundo Tadeu, talento sozinho não garante sucesso no reality. Ele destacou que, assim como no filme, é preciso “jogar o jogo” para transformar potencial em resultado. No caso de Chaiany, o principal obstáculo teria sido a dificuldade de se entender dentro da dinâmica do programa.

Outro ponto forte do discurso foi a retomada de uma frase dita pela própria participante: “galinha que anda com pato acaba morrendo afogada”. A fala ganhou novo significado na análise do apresentador, que afirmou que ela não era nem galinha nem pato, mas sim um cisne, alguém com capacidade de se destacar, mas que não reconheceu isso.

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Ao longo do discurso, Tadeu também apontou momentos em que Chaiany demonstrou força, especialmente quando se posicionou com confiança. Em contrapartida, ressaltou que, ao se retrair, ela acabou perdendo espaço no jogo.

A eliminação veio com 61,07% dos votos, encerrando uma trajetória que, nas palavras do apresentador, poderia ter sido digna de Oscar, mas acabou marcada pela dificuldade de sustentar o próprio potencial dentro da casa.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
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Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Confira o discurso completo de Tadeu Schmidt na eliminação de Chaiany:

“Quando eu terminar, seremos oito. Eu queria falar de uma história escrita por dois jovens, de uns 20 e poucos anos, amigos de infância. Eles escreveram, juntos, um roteiro que fez um sucesso enorme. E, juntos, eles explodiram para se tornar dois dos maiores astros de Hollywood.

Vocês conhecem, é o Ben Affleck e Matt Damon, eles escreveram o roteiro de ‘Gênio Indomável’. É a história de um rapaz que era um gênio da matemática, mas que não explorou todo o potencial que tinha. Um desperdício de talento.

@carasbrasil Esse foi o discurso completo que Tadeu Schmidt fez para a eliminação de Chaiany do #BBB26 ♬ som original - CARAS BRASIL

Tanto nessa história, como na vida ou no BBB, para o potencial virar sucesso, o talento precisa jogar o jogo. Você precisa dançar conforme a música. E você não entendeu isso. Não entendeu o que foi dito, as pessoas não te entenderam, mas, o principal, o mais importante de tudo, é que você não se entendeu.

Você foi implacável com quem mais precisava de você. Você não acolheu a pessoa que mais precisava do seu acolhimento. Quando você levantou a cabeça e estufou o peito, com orgulho, sem medo, você foi incrível. Mas, quando você se encolheu, você sumiu.

Você perdeu totalmente o ritmo. O filme ‘Gênio Indomável’ ganhou Oscar de Roteiro Original. A sua história no BBB poderia ser digna de Oscar. Sabe por que o gênio da matemática do filme não conseguia explorar o potencial dele? Porque ele se sabotava, não acreditava nele mesmo.

Talvez alguém queira explicar a sua situação usando as palavras daquela pensadora moderna que certa vez disse: ‘Galinha que anda com pato acaba morrendo afogada’. Mas a verdade é que você era um cisne, e muita gente enxergou isso, só você não conseguia ver. Ou não quis ver, ou achou que era melhor não ver.

A gente lamenta que tanto talento e tanto carisma tenham ficado pelo caminho. Mas, mesmo assim, a gente agradece. Gratidão, Chai. Vem para cá”.

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