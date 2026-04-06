DISCURSO

O recado de Tadeu Schmidt sobre autossabotagem que definiu a saída de Chaiany do BBB 26

Apresentador usa referências ao cinema e metáforas para apontar potencial desperdiçado da sister, eliminada com 61,07% dos votos

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:21

Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A eliminação de Chaiany do BBB 26, neste domingo (5), ficou marcada por um dos discursos mais simbólicos da temporada. Antes de anunciar a saída da participante, Tadeu Schmidt recorreu a referências culturais e metáforas para descrever a trajetória da sister no jogo, destacando o contraste entre potencial e autossabotagem.

Logo no início, o apresentador citou o filme Gênio Indomável, escrito por Ben Affleck e Matt Damon. Na obra, o protagonista é um jovem brilhante que não consegue aproveitar o próprio talento. A comparação foi usada para ilustrar o caminho de Chaiany dentro da casa, que começou com carisma, mas acabou se perdendo ao longo do programa.

Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', mostra casa real da sister 1 de 9

Segundo Tadeu, talento sozinho não garante sucesso no reality. Ele destacou que, assim como no filme, é preciso “jogar o jogo” para transformar potencial em resultado. No caso de Chaiany, o principal obstáculo teria sido a dificuldade de se entender dentro da dinâmica do programa.

Outro ponto forte do discurso foi a retomada de uma frase dita pela própria participante: “galinha que anda com pato acaba morrendo afogada”. A fala ganhou novo significado na análise do apresentador, que afirmou que ela não era nem galinha nem pato, mas sim um cisne, alguém com capacidade de se destacar, mas que não reconheceu isso.

Ao longo do discurso, Tadeu também apontou momentos em que Chaiany demonstrou força, especialmente quando se posicionou com confiança. Em contrapartida, ressaltou que, ao se retrair, ela acabou perdendo espaço no jogo.

A eliminação veio com 61,07% dos votos, encerrando uma trajetória que, nas palavras do apresentador, poderia ter sido digna de Oscar, mas acabou marcada pela dificuldade de sustentar o próprio potencial dentro da casa.

Participantes do 'BBB 26' na infância 1 de 17

Confira o discurso completo de Tadeu Schmidt na eliminação de Chaiany:

“Quando eu terminar, seremos oito. Eu queria falar de uma história escrita por dois jovens, de uns 20 e poucos anos, amigos de infância. Eles escreveram, juntos, um roteiro que fez um sucesso enorme. E, juntos, eles explodiram para se tornar dois dos maiores astros de Hollywood.

Vocês conhecem, é o Ben Affleck e Matt Damon, eles escreveram o roteiro de ‘Gênio Indomável’. É a história de um rapaz que era um gênio da matemática, mas que não explorou todo o potencial que tinha. Um desperdício de talento.

Tanto nessa história, como na vida ou no BBB, para o potencial virar sucesso, o talento precisa jogar o jogo. Você precisa dançar conforme a música. E você não entendeu isso. Não entendeu o que foi dito, as pessoas não te entenderam, mas, o principal, o mais importante de tudo, é que você não se entendeu.

Você foi implacável com quem mais precisava de você. Você não acolheu a pessoa que mais precisava do seu acolhimento. Quando você levantou a cabeça e estufou o peito, com orgulho, sem medo, você foi incrível. Mas, quando você se encolheu, você sumiu.

Você perdeu totalmente o ritmo. O filme ‘Gênio Indomável’ ganhou Oscar de Roteiro Original. A sua história no BBB poderia ser digna de Oscar. Sabe por que o gênio da matemática do filme não conseguia explorar o potencial dele? Porque ele se sabotava, não acreditava nele mesmo.

Talvez alguém queira explicar a sua situação usando as palavras daquela pensadora moderna que certa vez disse: ‘Galinha que anda com pato acaba morrendo afogada’. Mas a verdade é que você era um cisne, e muita gente enxergou isso, só você não conseguia ver. Ou não quis ver, ou achou que era melhor não ver.