REALITY

Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26

Os oito sobreviventes encararam uma formação de paredão sem direito a Bate e Volta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:48

Brothers formam um novo Paredão no BBB 26 Crédito: Reprodução/T V Globo

Neste domingo (5), no "Modo Turbo" do BBB 26, começamos a noite dando adeus à Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos, e terminamos com um novo desenho de Paredão que promete trazer novos conflitos na casa mais vigiada do Brasil.

O grande protagonista da noite foi Juliano Floss. O dançarino, que acabou de voltar da berlinda, mostrou que está com a sorte em dia ao vencer a Prova do Líder em uma disputa acirrada contra Ana Paula Renault. Sem tempo para comemorar, ele já teve que vestir o roupão e tomar a decisão mais difícil do jogo.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 1 de 4

Estreando seu posto no grupo VIP (ao lado de Ana Paula e Milena), Juliano não titubeou. O novo líder escolheu Jordana para ocupar a primeira vaga do 14º Paredão. A justificativa foi estratégica, mirando em quem joga do lado oposto ao seu grupo aliado.

Confira como cada brother votou:

Com o Modo Turbo ativado, os participantes correram para o confessionário. O resultado foi uma 'racha' na casa, terminando em um empate entre Marciele e Samira, ambas com três votos cada.

Gabriela foi em Leandro Boneco, alegando falta de afinidade e proteção mútua.

Leandro Boneco retribuiu o alvo e votou em Samira, por ser uma de suas principais opositoras.

Ana Paula Renault manteve a rivalidade e votou em Marciele, citando atritos desde o primeiro dia.

Marciele atacou Samira, classificando o jogo da colega como "falso e sorrateiro".

Samira não deixou barato e votou em Marciele, afirmando não concordar com as atitudes dela.

Jordana também mirou em Samira, desabafando que se sentiu usada pela jogadora.

Milena fechou a conta votando em Marciele, alegando que a sister ainda não "acordou" para o jogo.

Vale lembrar que, nesta fase do campeonato, não temos Prova do Anjo e nem a chance de se salvar no Bate e Volta. O prêmio já ultrapassa a marca histórica de R$ 5,5 milhões e, com apenas 8 pessoas na casa, cada movimento é decisivo. A eliminação acontece já nesta terça-feira (7).

Com isso, o Paredão oficial está definido: Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.