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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:48
Neste domingo (5), no "Modo Turbo" do BBB 26, começamos a noite dando adeus à Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos, e terminamos com um novo desenho de Paredão que promete trazer novos conflitos na casa mais vigiada do Brasil.
O grande protagonista da noite foi Juliano Floss. O dançarino, que acabou de voltar da berlinda, mostrou que está com a sorte em dia ao vencer a Prova do Líder em uma disputa acirrada contra Ana Paula Renault. Sem tempo para comemorar, ele já teve que vestir o roupão e tomar a decisão mais difícil do jogo.
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26
Estreando seu posto no grupo VIP (ao lado de Ana Paula e Milena), Juliano não titubeou. O novo líder escolheu Jordana para ocupar a primeira vaga do 14º Paredão. A justificativa foi estratégica, mirando em quem joga do lado oposto ao seu grupo aliado.
Com o Modo Turbo ativado, os participantes correram para o confessionário. O resultado foi uma 'racha' na casa, terminando em um empate entre Marciele e Samira, ambas com três votos cada.
Vale lembrar que, nesta fase do campeonato, não temos Prova do Anjo e nem a chance de se salvar no Bate e Volta. O prêmio já ultrapassa a marca histórica de R$ 5,5 milhões e, com apenas 8 pessoas na casa, cada movimento é decisivo. A eliminação acontece já nesta terça-feira (7).
Com isso, o Paredão oficial está definido: Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.