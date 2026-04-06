Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira quem votou em quem na formação do 14ª Paredão no BBB 26

Os oito sobreviventes encararam uma formação de paredão sem direito a Bate e Volta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:48

Brothers formam um novo Paredão no BBB 26 Crédito: Reprodução/T V Globo 

Neste domingo (5), no "Modo Turbo" do BBB 26, começamos a noite dando adeus à Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos, e terminamos com um novo desenho de Paredão que promete trazer novos conflitos na casa mais vigiada do Brasil.

O grande protagonista da noite foi Juliano Floss. O dançarino, que acabou de voltar da berlinda, mostrou que está com a sorte em dia ao vencer a Prova do Líder em uma disputa acirrada contra Ana Paula Renault. Sem tempo para comemorar, ele já teve que vestir o roupão e tomar a decisão mais difícil do jogo.

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26

Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 4
Jordana, Marciele e Samira estão no 14ª Paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

Estreando seu posto no grupo VIP (ao lado de Ana Paula e Milena), Juliano não titubeou. O novo líder escolheu Jordana para ocupar a primeira vaga do 14º Paredão. A justificativa foi estratégica, mirando em quem joga do lado oposto ao seu grupo aliado.

Confira como cada brother votou:

Com o Modo Turbo ativado, os participantes correram para o confessionário. O resultado foi uma 'racha' na casa, terminando em um empate entre Marciele e Samira, ambas com três votos cada. 

  • Gabriela foi em Leandro Boneco, alegando falta de afinidade e proteção mútua.

  • Leandro Boneco retribuiu o alvo e votou em Samira, por ser uma de suas principais opositoras.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Gratidão, prôprô!': Chaiany é eliminada do BBB 26

Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminada no Paredão?

BBB 26: Após escapar do Paredão, Juliano Floss vence Prova do Líder

Solange Couto admite medo da reação do público após BBB 26: 'Vou ficar sumida da rua'

Jordana revela plano para eliminar Ana Paula Renault no BBB 26

  • Ana Paula Renault manteve a rivalidade e votou em Marciele, citando atritos desde o primeiro dia.

  • Marciele atacou Samira, classificando o jogo da colega como "falso e sorrateiro".

  • Samira não deixou barato e votou em Marciele, afirmando não concordar com as atitudes dela.

  • Jordana também mirou em Samira, desabafando que se sentiu usada pela jogadora.

  • Milena fechou a conta votando em Marciele, alegando que a sister ainda não "acordou" para o jogo.

Vale lembrar que, nesta fase do campeonato, não temos Prova do Anjo e nem a chance de se salvar no Bate e Volta. O prêmio já ultrapassa a marca histórica de R$ 5,5 milhões e, com apenas 8 pessoas na casa, cada movimento é decisivo. A eliminação acontece já nesta terça-feira (7).

Com isso, o Paredão oficial está definido: Jordana, Marciele e Samira disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Quem você quer que seja eliminado?

Leia mais

Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Imagem - Paolla Oliveira emociona ao compartilhar fotos com o pai que tem doença rara; veja

Paolla Oliveira emociona ao compartilhar fotos com o pai que tem doença rara; veja

Imagem - Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade
Imagem - BBB 26: Após escapar do Paredão, Juliano Floss vence Prova do Líder

BBB 26: Após escapar do Paredão, Juliano Floss vence Prova do Líder