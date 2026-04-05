Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de abril de 2026 às 19:33
Neste domingo de Páscoa (5), os filhos de Gusttavo Lima e Andressa Suita, os pequenos Gabriel (8) e Samuel (7) realizaram a tradicional busca pelos chocolates montados em seus próprios quadriciclos motorizados na fazenda do cantor.
A "brincadeira" aconteceu na imensa propriedade da família em Bela Vista de Goiás, avaliada em nada menos que R$ 50 milhões. Com direito a patinhas de coelho espalhadas pelo chão, o quarteto percorreu os domínios da fazenda que é famosa por sua arquitetura inspirada na Casa Branca.
Filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em buggy
Enquanto o "Embaixador" pilotava um buggy com Andressa na garupa, a influenciadora aproveitou para mostrar detalhes luxuosos nos Stories. O passeio motorizado passou pela capela particular da família, que Andressa definiu como o "melhor lugar", seguiu pelo parquinho gigante dos meninos, atravessou os estábulos e áreas verdes.
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás
A fazenda, além da mansão principal, conta com um lago particular, heliponto e até um aeródromo próprio para o jatinho do cantor.
Depois de garantirem os ovos de Páscoa, os meninos não perderam tempo. Com o sol forte deste domingo, a "saga" terminou com um mergulho refrescante na piscina da mansão.