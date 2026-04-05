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Filhos de Gusttavo Lima ganham 'caça aos ovos motorizada' em fazenda de R$ 50 milhões; veja

Andressa Suita mostrou detalhes da 'Casa Branca' goiana durante o domingo (5)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 19:33

De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo de Páscoa (5), os filhos de Gusttavo Lima e Andressa Suita, os pequenos Gabriel (8) e Samuel (7) realizaram a tradicional busca pelos chocolates montados em seus próprios quadriciclos motorizados na fazenda do cantor.

A "brincadeira" aconteceu na imensa propriedade da família em Bela Vista de Goiás, avaliada em nada menos que R$ 50 milhões. Com direito a patinhas de coelho espalhadas pelo chão, o quarteto percorreu os domínios da fazenda que é famosa por sua arquitetura inspirada na Casa Branca.

Filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em buggy

De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais
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De buggy, filhos de Gusttavo Lima caçam ovos de Páscoa em fazenda de R$ 50 milhões por Reprodução/Redes Sociais

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Enquanto o "Embaixador" pilotava um buggy com Andressa na garupa, a influenciadora aproveitou para mostrar detalhes luxuosos nos Stories. O passeio motorizado passou pela capela particular da família, que Andressa definiu como o "melhor lugar", seguiu pelo parquinho gigante dos meninos, atravessou os estábulos e áreas verdes.

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Cozinha ampla da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Escadaria interna na mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
David Brazil posa na frente da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no banheiro da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no seu closet, na mansão do casal por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na cozinha da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na sala de estar da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita posa nos pilares da mansão por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima grava seu DVD na área externa da sua mansão por Reprodução/Instagram
Gabi Martins mostra mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima na mansão com a sua família por Reprodução/Instagram
Mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
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Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução

A fazenda, além da mansão principal, conta com um lago particular, heliponto e até um aeródromo próprio para o jatinho do cantor.

Depois de garantirem os ovos de Páscoa, os meninos não perderam tempo. Com o sol forte deste domingo, a "saga" terminou com um mergulho refrescante na piscina da mansão.

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Mansão Casa Gusttavo Lima Ovos de Páscoa Páscoa

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