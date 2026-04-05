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Modo Turbo BBB 26: Como funciona a dinâmica de eliminação e novo líder hoje (5)

Com prêmio batendo a marca dos R$ 5,5 milhões, Marciele, Juliano Floss e Chaiany disputam a permanência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:34

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Globo

Neste domingo (5), o BBB 26 segue em pleno Modo Turbo, a noite será de "três em um", teremos o resultado do 13º Paredão, uma nova Prova do Líder e, para não perder o costume, a formação de mais uma berlinda.

A noite começa com a tensão lá no alto para Marciele, Juliano Floss e Chaiany. Um dos três se despede do sonho do prêmio milionário ainda hoje. A votação segue aberta e o clima de despedida já toma conta da casa, mas o sobrevivente não terá tempo nem de respirar, pois uma nova dinâmica começará em seguida.

13º Paredão do BBB 26

Chaiany por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss por Divulgação/TV Globo
Marciele por Manoella Mello/TV Globo
13º Paredão do BBB 26 por Divulgação
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Chaiany por Manoella Mello/TV Globo

Este Paredão foi formado na última sexta-feira (3). A dinâmica começou com Jordana imune (vencedora do Anjo). A líder Samira, visivelmente abalada com as últimas alianças da casa, indicou Marciele direto para o fogo. "Tem gente que vai onde convém", desabafou a gaúcha ao justificar o voto.

No confessionário, o bicho pegou: Juliano recebeu 3 votos (de Marciele, Gabriela e Jordana) e garantiu seu lugar na berlinda.

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Houve um empate entre Gabriela e Chaiany. Samira, no papel de Líder, precisou decidir o destino das duas e acabou empurrando a brasiliense para a disputa.

Com o fim do programa marcado para o dia 21 de abril, a correria do Modo Turbo faz sentido. Afinal, o jogo vale muito, e o grande campeão vai levar cerca de R$ 5,5 milhões, além de um apartamento de R$ 270 mil. Além disso, o segundo e o terceiro colocados também garantem um imóvel no mesmo valor, além de prêmios em dinheiro (R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente).

O programa começa por volta das 23h10, logo depois do Fantástico, na TV Globo e no Globoplay.

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