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Enquete BBB 26: Marciele, Chaiany e Juliano, quem você quer eliminar no Paredão?

Após Anjo Autoimune na tarde desta sexta-feira (3) e dois mais votados da casa, Paredão foi definido

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 23:36

13ª Paredão é formado por Marciele, Chaiany e Juliano
13ª Paredão é formado por Marciele, Chaiany e Juliano Crédito: Divulgação | Gshow

O Big Brother Brasil 26 já tem mais um paredão formado na semana turbo. Desta vez, a berlinda reúne Marciele, Chaiany e Juliano.

Até a eliminação, o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique na casa mais vigiada do Brasil?

O início da formação do Paredão mal começou e já teve barraco, com troca de farpas entre Samira, a líder da semana, e Marciele, que foi indicada pela atendente de bar.

“Fiquei muito abalada por causa das interpretações, deixei o espaço aberto para as pessoas chegarem em mim, mas tem pessoas que não querem”, disse Samira. “Falsa, frouxa e medrosa”, retrucou Marciele. “O jogo é meu”, rebateu Samira.

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Em seguida, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt interrompeu e convocou os participantes para o confessionário. Juliano votou em Gabriela, Chaiany em Milena, com justificativa de quem teria sido maltratada pela recreadora infantil e sua aliada na casa, Ana Paula Renault, que também votou na desempregada.

Já Marciele, Jordana e Gabriela votaram em Juliano por questões estratégicas. Boneco e Juliano votaram em Gabriela. Com o empate, aos prantos Samira escolheu salvar Gabriela e Chaiany foi para o Paredão. Assim ficou Marciele, Chaiany e Juliano no Paredão.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
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Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

O “Modo Turbo” movimentou o BBB 26 na tarde desta sexta-feira (3). Os participantes do reality show enfrentaram mais uma Prova do Anjo, uma das etapas decisivas da semana. Desta vez, Jordana levou a melhor na disputa. Ainda neste final de semana, no domingo (5), um dos participantes deixa o BBB.

Tags:

Paredão bbb 26 Marciele Samira Chaiany Juliano Floss

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