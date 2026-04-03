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Enquete BBB 26: Marciele, Chaiany e Juliano, quem você quer eliminar no Paredão?

Após Anjo Autoimune na tarde desta sexta-feira (3) e dois mais votados da casa, Paredão foi definido

Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 23:36

13ª Paredão é formado por Marciele, Chaiany e Juliano Crédito: Divulgação | Gshow

O Big Brother Brasil 26 já tem mais um paredão formado na semana turbo. Desta vez, a berlinda reúne Marciele, Chaiany e Juliano.

Até a eliminação, o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique na casa mais vigiada do Brasil?

O início da formação do Paredão mal começou e já teve barraco, com troca de farpas entre Samira, a líder da semana, e Marciele, que foi indicada pela atendente de bar.

“Fiquei muito abalada por causa das interpretações, deixei o espaço aberto para as pessoas chegarem em mim, mas tem pessoas que não querem”, disse Samira. “Falsa, frouxa e medrosa”, retrucou Marciele. “O jogo é meu”, rebateu Samira.

Marciele (BBB 26) 1 de 14

Em seguida, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt interrompeu e convocou os participantes para o confessionário. Juliano votou em Gabriela, Chaiany em Milena, com justificativa de quem teria sido maltratada pela recreadora infantil e sua aliada na casa, Ana Paula Renault, que também votou na desempregada.

Já Marciele, Jordana e Gabriela votaram em Juliano por questões estratégicas. Boneco e Juliano votaram em Gabriela. Com o empate, aos prantos Samira escolheu salvar Gabriela e Chaiany foi para o Paredão. Assim ficou Marciele, Chaiany e Juliano no Paredão.

Participantes do 'BBB 26' na infância 1 de 17