Enquete BBB 26: Marciele, Chaiany e Juliano, quem você quer eliminar no Paredão?

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Felipe Sena
Publicado em 3 de abril de 2026 às 23:36
O Big Brother Brasil 26 já tem mais um paredão formado na semana turbo. Desta vez, a berlinda reúne Marciele, Chaiany e Juliano.
Até a eliminação, o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique na casa mais vigiada do Brasil?
O início da formação do Paredão mal começou e já teve barraco, com troca de farpas entre Samira, a líder da semana, e Marciele, que foi indicada pela atendente de bar.
“Fiquei muito abalada por causa das interpretações, deixei o espaço aberto para as pessoas chegarem em mim, mas tem pessoas que não querem”, disse Samira. “Falsa, frouxa e medrosa”, retrucou Marciele. “O jogo é meu”, rebateu Samira.
Marciele (BBB 26)
Em seguida, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt interrompeu e convocou os participantes para o confessionário. Juliano votou em Gabriela, Chaiany em Milena, com justificativa de quem teria sido maltratada pela recreadora infantil e sua aliada na casa, Ana Paula Renault, que também votou na desempregada.
Já Marciele, Jordana e Gabriela votaram em Juliano por questões estratégicas. Boneco e Juliano votaram em Gabriela. Com o empate, aos prantos Samira escolheu salvar Gabriela e Chaiany foi para o Paredão. Assim ficou Marciele, Chaiany e Juliano no Paredão.
Participantes do 'BBB 26' na infância
O “Modo Turbo” movimentou o BBB 26 na tarde desta sexta-feira (3). Os participantes do reality show enfrentaram mais uma Prova do Anjo, uma das etapas decisivas da semana. Desta vez, Jordana levou a melhor na disputa. Ainda neste final de semana, no domingo (5), um dos participantes deixa o BBB.