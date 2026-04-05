Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é a Páscoa? Entenda é o verdadeiro significado da data, segundo a Igreja

Neste dia 5 de abril, famílias se reúnem para celebrar a vida e a renovação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:00

Membros da Legião Espanhola carregam uma estátua representando
Membros da Legião Espanhola carregam uma estátua representando "El Cristo de la Buena Muerte" (o Cristo da boa morte) na Igreja de Santo Domingo de Guzman durante a procissão da semana Santa do 'Cristo de Mena' em Málaga, no sul da Espanha. Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Neste domingo (5), é dia de comemorar a Páscoa. Mas, para além dos ovos de chocolate, você sabe o que esta data realmente significa hoje? 

A Páscoa é uma das celebrações mais antigas do mundo e a palavra vem do hebraico Pessach, que significa 'passagem'.

Para os judeus: Representa a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, a passagem da servidão para a liberdade.

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
1 de 6
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Do semiárido ao topo: ovo de Páscoa com licuri é eleito o melhor de 2026

Brownie, banana e muito mais: Conheça 17 ovos de Páscoa participantes do concurso de melhores do ano

Chocolate acima de tudo: conheça os 10 melhores ovos de Páscoa de 2026

Correio Experimenta celebra 10 anos e elege o melhor ovo de Páscoa de 2026

Para os cristãos: É a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida três dias após sua crucificação. É a passagem da morte para a vida, simbolizando esperança e renovação espiritual.

Se chegamos ao domingo, é porque passamos por uma semana intensa. A Semana Santa começou lá no Domingo de Ramos (relembrando a chegada de Jesus a Jerusalém) e passou pelo silêncio da Sexta-feira da Paixão. Hoje, o clima muda, o recolhimento dá lugar à festa e à alegria da vida que se renova.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS na Semana Santa

Semana Santa: saiba como escolher o peixe com segurança e qualidade

Quando é a Semana Santa? Veja essa e outras datas dos próximos feriadões de 2026

Veja onde encomendar comida baiana a partir de R$ 60 em Salvador para a Semana Santa

Semana Santa: significado, tradições e importância da Semana Maior cristã

Depois de 40 dias de Quaresma, período em que muitos fiéis praticam o desapego e evitam a carne vermelha, no almoço de hoje, a estrela costuma ser o bacalhau, mas cada região dá o seu toque especial.

No Sul, por exemplo, a tradição alemã e ucraniana aparece com a Paska (pão decorado) e a famosa Cuca.

Já no Sudeste e no Nordeste, o foco são os almoços com bacalhoada e, claro, a troca de ovos de chocolate. Em outras regiões do Brasil, pratos como o pacu assado, sopa paraguaia e a moqueca capixaba também estão presentes no cardápio.

Leia mais

Imagem - 10 coisas que são proibidas na Semana Santa, segundo a Igreja

10 coisas que são proibidas na Semana Santa, segundo a Igreja

Imagem - Tonho e Alika têm o primeiro beijo em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (30 de março a 4 de abril)

Tonho e Alika têm o primeiro beijo em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (30 de março a 4 de abril)

Imagem - Por que o boneco de Judas é queimado na Semana Santa? Entenda o significado da tradição

Por que o boneco de Judas é queimado na Semana Santa? Entenda o significado da tradição

Tags:

Igreja Católica Religião Feriado Semana Santa Sexta-feira Santa Paixão de Cristo

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'