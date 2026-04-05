O que é a Páscoa? Entenda é o verdadeiro significado da data, segundo a Igreja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:00
Neste domingo (5), é dia de comemorar a Páscoa. Mas, para além dos ovos de chocolate, você sabe o que esta data realmente significa hoje?
A Páscoa é uma das celebrações mais antigas do mundo e a palavra vem do hebraico Pessach, que significa 'passagem'.
Para os judeus: Representa a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, a passagem da servidão para a liberdade.
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026
Para os cristãos: É a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida três dias após sua crucificação. É a passagem da morte para a vida, simbolizando esperança e renovação espiritual.
Se chegamos ao domingo, é porque passamos por uma semana intensa. A Semana Santa começou lá no Domingo de Ramos (relembrando a chegada de Jesus a Jerusalém) e passou pelo silêncio da Sexta-feira da Paixão. Hoje, o clima muda, o recolhimento dá lugar à festa e à alegria da vida que se renova.
Depois de 40 dias de Quaresma, período em que muitos fiéis praticam o desapego e evitam a carne vermelha, no almoço de hoje, a estrela costuma ser o bacalhau, mas cada região dá o seu toque especial.
No Sul, por exemplo, a tradição alemã e ucraniana aparece com a Paska (pão decorado) e a famosa Cuca.
Já no Sudeste e no Nordeste, o foco são os almoços com bacalhoada e, claro, a troca de ovos de chocolate. Em outras regiões do Brasil, pratos como o pacu assado, sopa paraguaia e a moqueca capixaba também estão presentes no cardápio.