PAIXÃO DE CRISTO

O que é a Páscoa? Entenda é o verdadeiro significado da data, segundo a Igreja

Neste dia 5 de abril, famílias se reúnem para celebrar a vida e a renovação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:00

Membros da Legião Espanhola carregam uma estátua representando "El Cristo de la Buena Muerte" (o Cristo da boa morte) na Igreja de Santo Domingo de Guzman durante a procissão da semana Santa do 'Cristo de Mena' em Málaga, no sul da Espanha. Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Neste domingo (5), é dia de comemorar a Páscoa. Mas, para além dos ovos de chocolate, você sabe o que esta data realmente significa hoje?



A Páscoa é uma das celebrações mais antigas do mundo e a palavra vem do hebraico Pessach, que significa 'passagem'.

Para os judeus: Representa a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, a passagem da servidão para a liberdade.

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 1 de 6

Para os cristãos: É a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida três dias após sua crucificação. É a passagem da morte para a vida, simbolizando esperança e renovação espiritual.



Se chegamos ao domingo, é porque passamos por uma semana intensa. A Semana Santa começou lá no Domingo de Ramos (relembrando a chegada de Jesus a Jerusalém) e passou pelo silêncio da Sexta-feira da Paixão. Hoje, o clima muda, o recolhimento dá lugar à festa e à alegria da vida que se renova.

Depois de 40 dias de Quaresma, período em que muitos fiéis praticam o desapego e evitam a carne vermelha, no almoço de hoje, a estrela costuma ser o bacalhau, mas cada região dá o seu toque especial.

No Sul, por exemplo, a tradição alemã e ucraniana aparece com a Paska (pão decorado) e a famosa Cuca.