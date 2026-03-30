ARTIGO

Semana Santa: significado, tradições e importância da Semana Maior cristã

Momento integra o vasto patrimônio cultural, religioso e artístico do povo brasileiro

Dom Sergio da Rocha

Publicado em 30 de março de 2026 às 05:00

Domingo de Ramos é celebrado em Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Apesar das transformações rápidas e profundas ocorridas no contexto sociocultural, a Semana Santa continua a ser a “Semana Maior”, a maior das Semanas, ocupando um lugar especial na vida do povo brasileiro. Ela tem início no Domingo de Ramos e da Paixão, tendo seu ápice no Tríduo Pascal, da Sexta-Feira ao Domingo da Páscoa. Nela, é celebrado o mistério central da fé cristã, o mistério pascal, a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

O ritmo de vida é alterado, especialmente da Sexta-Feira ao Domingo da Páscoa, com a pausa restauradora que permite descansar, orar e reencontrar-se com Deus, consigo, com familiares e amigos. A Semana Santa representa uma ocasião privilegiada para readquirir a paz e a esperança, para refletir sobre o sentido da vida, o caminho percorrido e os passos a serem dados. Quem caminha sem parar pode cansar-se e desanimar ou perder o rumo a seguir. A fé compõe o horizonte que inspira e anima o caminhar, principalmente, quando passamos por maiores dificuldades e desafios.

A Semana Santa integra o vasto patrimônio cultural, religioso e artístico do povo brasileiro, moldando a sua identidade. Manifestações religiosas tradicionais, como procissões e vias-sacras, continuam a figurar no cenário de pequenas e grandes cidades. No Domingo de Ramos acontece a benção e a procissão em que os fiéis levam consigo ramos para recordar a entrada de Jesus em Jerusalém, repetindo o gesto do povo que o recebeu alegremente às portas da cidade. Embora toda a Semana seja muito importante, tem especial importância o Tríduo Pascal, que se inicia na Quinta-Feira Santa, com a missa em que se recorda a última Ceia de Jesus e o tradicional gesto do Lava-pés. Na Sexta-Feira Maior, dia da Paixão e Morte de Cristo na cruz, marcado pela oração, silêncio e penitência, não há missas, mas a celebração litúrgica da Morte de Cristo, à tarde, com a apresentação da Cruz e a adoração a Jesus crucificado.

Desde a reforma litúrgica, na Igreja Católica, o sábado não tem sido mais chamado “sábado de aleluia”, mas “sábado santo”, com o silêncio e a meditação junto ao sepulcro de Jesus, à espera da ressurreição. Na noite do sábado ocorre a celebração mais importante do ano litúrgico, a solene Vigília Pascal, com os seus vários momentos de rico simbolismo, proclamando a ressurreição de Jesus, com grande louvor e alegria.

A Semana Maior é uma ocasião especial para voltar o olhar e o coração para Cristo crucificado e a reconhecer o seu rosto sofredor nos rostos dos que sofrem. É tempo de subir o calvário e permanecer aos pés da cruz, sendo mais fraternos e solidários. O mundo necessita de Cirineus e Verônicas, o Cirineu que alivia a dor e a Verônica que enxuga as lágrimas de quem sofre. A oração, a meditação e o silêncio na Semana Maior devem ser acompanhados da convivência fraterna e pacífica, para uma Páscoa feliz!