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Agência baiana inaugura megacasa criativa em SP e reforça expansão nacional

Criada em Salvador, a Agência California amplia sua presença nacional no mercado de criatividade, entretenimento e marketing

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:00

Agência na Vila Nova Conceição Crédito: Marcelo Machado/ Alô Alô Bahia

A Agência California inaugurou, nesta quinta-feira (14), a Casa California, novo espaço da marca na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Criada em Salvador, a empresa amplia sua presença nacional no mercado de criatividade, entretenimento e marketing.

Com 2,5 mil metros quadrados distribuídos em cinco andares, o espaço foi concebido como um ecossistema criativo voltado para experiências, eventos e conexões entre diferentes áreas da economia criativa. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório FGMF Arquitetos, com conceito criativo do arquiteto baiano Caio Bandeira.

Rafael Almeida, Bruno e Fábio Duarte inauguram Casa California em São Paulo. Crédito: Marcelo Machado/ Alô Alô Bahia

A estrutura reúne rooftop, auditório, café e áreas voltadas para ativações e encontros ligados à arte, design, tecnologia, gastronomia e lifestyle. Fundada pelos irmãos Bruno e Fabio Duarte, ao lado do sócio Rafael Almeida, o Kikote, a California se consolidou nacionalmente através de projetos ligados à cultura e grandes marcas.

Tendências de Milão

Paulo, Roberta, Vivian Coser e Vitor Coelho Crédito: Elias Dantas

A Básica Home promoveu, nesta quinta-feira (14), em Salvador, um encontro com a arquiteta e designer Vivian Coser, do Studio Sette7. Durante o evento, ela apresentou tendências vistas em Milão para 2026 e lançamentos de mobiliário autoral. Os empresários Paulo, Roberta e Vitor Coelho receberam convidados no espaço da marca, na Alameda das Espatódeas. Vivian é reconhecida pelo trabalho que une design, sustentabilidade e materiais naturais.

Sorvete baiano em ranking mundial

O sorvete de tapioca da tradicional Sorveteria da Ribeira, em Salvador, entrou na lista dos 100 melhores sorvetes do mundo do TasteAtlas. O ranking foi divulgado nesta quarta-feira (13). Fundada em 1931, a sorveteria é um dos endereços mais tradicionais da capital baiana e foi destacada pelo sabor preparado com farinha de tapioca e gelato cremoso. Apenas outro brasileiro apareceu na seleção: o sorvete de açaí da Sorveteria Cairu, de Belém.

Homenagem na Câmara

Vanessa Gordilho Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Salvador entregará, na próxima quinta-feira (21), a Medalha Thomé de Souza à executiva Vanessa Gordilho. A homenagem foi proposta pelo vereador Claudio Tinoco. Natural de Salvador, Vanessa é vice-presidente da Vibra Energia e tem trajetória ligada aos setores financeiro, tecnologia, comercial e varejo. Segundo Tinoco, a honraria reconhece sua atuação em inovação, liderança e desenvolvimento econômico.

Noite alternativa

Em meio aos debates sobre a vida noturna em Salvador, produtores, DJs e coletivos seguem movimentando a cena underground da cidade com festas independentes espalhadas por diferentes bairros. Do pop ao techno, do charme ao reggaeton, os eventos apostam em diversidade, novas sonoridades e ocupação cultural. Entre os destaques estão festas como MATRIZ, MANIFESTO, Embrazza, SHANTAY, El Club de Reggaeton e Baile Charme Salvador, que reúnem públicos diversos e fortalecem a cena alternativa e LGBTQIA+ da capital baiana. A maioria das edições acontece em espaços como Casa da Felicidade, Marujada e SAN, principalmente no Rio Vermelho e Centro Histórico

Lideranças em encontro

A empresária Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia, promove jantar no próximo dia 1º de junho, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador. O encontro reunirá lideranças empresariais, institucionais e representantes da sociedade civil para palestra com Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, sobre o tema “Cenário Político e Econômico para 2026”.

Novo álbum

Caike Souza Crédito: @0denison

O cantor pernambucano Caike Souza lançou o primeiro álbum da carreira, “Entre Flores e Dores”, trabalho autoral com participações de Solange Almeida, Saulo Fernandes, Martins e Dorgival Dantas. Natural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, Caike começou a cantar ainda criança e ganhou projeção nas redes sociais com vídeos de voz e piano. O disco foi gravado em São Paulo, com produção de Jeff Pina. O artista se apresenta em Salvador no próximo dia 21 de maio, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Arte do sertão