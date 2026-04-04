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Por que o boneco de Judas é queimado na Semana Santa? Entenda o significado da tradição

O costume de queimar o boneco de Judas Iscariotes mistura fé e cultura popular

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de abril de 2026 às 08:00

Queima do Judas
Queima do Judas Crédito: Marina Silva Arquivo CORREIO

Se você acordou neste sábado (4), e talvez, deu de cara com um boneco de pano pendurado em algum poste ou árvore do seu bairro, não se assuste, é dia de Malhação do Judas. Essa é uma das tradições mais curiosas da Semana Santa, marcando o encerramento do luto da Sexta-feira da Paixão e celebrando a 'vitória' sobre a traição.

Mas você já parou para pensar de onde vem esse costume de 'dar uma surra' e depois atear fogo em um boneco cheio de serragem?

Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador

Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
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Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
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Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
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Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS

O personagem central, é Judas Iscariotes. Segundo o relato bíblico, ele foi o apóstolo que entregou Jesus aos romanos por 30 moedas de prata. O remorso teria levado Judas a tirar a própria vida.

A tradição de 'punir' o traidor de forma simbólica chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e espanhóis. Para o povo, queimar o boneco é uma forma de extravasar a indignação contra a traição e 'limpar' as energias para o Domingo de Páscoa que se aproxima.

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Com o passar dos séculos, a malhação do Judas ganhou um tom de sátira política e social. Muitas vezes, o boneco não representa apenas a figura bíblica, mas sim personalidades públicas, políticos ou até problemas do cotidiano que a comunidade quer 'expulsar'.

Outra parte da tradição é a leitura do Testamento do Judas. Geralmente escrito em versos e com muitas rimas, o texto simula os bens que o 'falecido' deixou para os moradores da rua ou para figuras conhecidas da cidade.  

Semana Santa

Penitentes da procissão dos ciganos que faz parte da Semana Santa de Madri por GABRIEL BOUYS/AFP
“Cristo de Mena” procissão da Semana Santa em Malaga, onde legionários carregam o crucifixo retratando o Cristo da Boa Morte por JORGE GUERRERO/AFP
Membros da Legião Espanhola carregam uma estátua representando "El Cristo de la Buena Muerte" (o Cristo da boa morte) na Igreja de Santo Domingo de Guzman durante a procissão da semana Santa do 'Cristo de Mena' em Málaga, no sul da Espanha por JORGE GUERRERO / AFP
Procissão de "Jesus de grande potência" durante a semana Santa, na Igreja de La Merced em Granada, a cerca de 48 quilómetros de Manágua, na Nicarágua por INTI OCON / AFP
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Penitentes da procissão dos ciganos que faz parte da Semana Santa de Madri por GABRIEL BOUYS/AFP

Embora cada região tenha seu jeitinho, o roteiro é quase sempre o mesmo:

A Confecção: O boneco é feito de roupas velhas, palha, serragem e, às vezes, alguns estalinhos para fazer barulho.

A Malhação: O povo se reúne para bater no boneco com pedaços de pau.

A Queima: Onde o 'traidor' é queimado em praça pública ou no meio da rua.

Vale notar que, nos últimos anos, a malhação tem ficado mais restrita ao interior ou a bairros mais tradicionais das grandes cidades, muitas vezes sendo adaptada para evitar acidentes com fogo ou violência. 

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Tags:

Igreja Católica Religião Feriado Semana Santa Sexta-feira Santa Paixão de Cristo

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