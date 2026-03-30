CALENDÁRIO

Quando é a Semana Santa? Veja essa e outras datas dos próximos feriadões de 2026

Semana Santa precede a Páscoa, que acontece no próximo domingo (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:48

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

A Semana Santa é o período do ano que, segundo a tradição católica, antecede a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada anualmente no Domingo de Páscoa. Neste ano, a Páscoa acontece no próximo domingo (5).

Para a tradição religiosa, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo, enquanto a Sexta-feira da Paixão marca a morte do redentor cristão. A data é precedida por um período de 40 dias a partir da Quarta-feira de Cinzas, conhecido como Quaresma.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

No calendário brasileiro, o feriado oficial é celebrado nesta sexta-feira (3), conforme definido na Lei nº 9.093/95. Segundo o artigo 2º, “são feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, incluída a Sexta-Feira da Paixão”.

Além da Sexta-feira da Paixão, abril terá um segundo feriado. No dia 21, é celebrado o Dia de Tiradentes, em homenagem ao líder da Inconfidência Mineira, morto em 1792. A segunda-feira anterior é considerada ponto facultativo para alguns órgãos públicos.

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