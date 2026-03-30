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Quando é a Semana Santa? Veja essa e outras datas dos próximos feriadões de 2026

Semana Santa precede a Páscoa, que acontece no próximo domingo (5)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:48

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

A Semana Santa é o período do ano que, segundo a tradição católica, antecede a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada anualmente no Domingo de Páscoa. Neste ano, a Páscoa acontece no próximo domingo (5).

Para a tradição religiosa, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo, enquanto a Sexta-feira da Paixão marca a morte do redentor cristão. A data é precedida por um período de 40 dias a partir da Quarta-feira de Cinzas, conhecido como Quaresma.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
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1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

No calendário brasileiro, o feriado oficial é celebrado nesta sexta-feira (3), conforme definido na Lei nº 9.093/95. Segundo o artigo 2º, “são feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, incluída a Sexta-Feira da Paixão”.

Além da Sexta-feira da Paixão, abril terá um segundo feriado. No dia 21, é celebrado o Dia de Tiradentes, em homenagem ao líder da Inconfidência Mineira, morto em 1792. A segunda-feira anterior é considerada ponto facultativo para alguns órgãos públicos.

Confira outros feriados de 2026:

  • 1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalhador;
  • 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
  • 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

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