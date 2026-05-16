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Receita explica como saber em 24 horas se declaração do IR caiu na malha fina

Fisco afirma que contribuinte consegue consultar pendências um dia após envio da declaração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:51

Imposto de Renda 2026
Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Contribuintes que entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 podem descobrir em até 24 horas se caíram na chamada malha fina da Receita Federal.

De acordo com José Carlos da Fonseca, supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal do Brasil, na maior parte dos casos, a declaração enviada em um dia já aparece processada no sistema no dia seguinte. 

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças

R$ 3,4 mil → R$ 354,89 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
R$ 4 mil → R$ 1.491,89 ao ano por Divulgação/Polícia Federal
R$ 5 mil → R$ 4.067,57 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
R$ 6 mil → R$ 2.336,75 ao ano por Shutterstock
R$ 7 mil → R$ 605,86 ao ano por José Cruz/Agência Brasil
R$ 7,35 mil → sem impacto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
1 de 6
R$ 3,4 mil → R$ 354,89 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita informou, porém, que o processamento pode demorar mais na primeira e na última semana do prazo, períodos em que o volume de envios costuma ser maior.

Neste ano, o prazo para envio da declaração começou em 23 de março e termina em 29 de maio. A expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações.

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Para verificar a situação da declaração, o contribuinte deve acessar o e-CAC, portal virtual da Receita Federal, usando conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Dentro do sistema, é necessário acessar a área “Meu Imposto de Renda” e consultar a declaração de 2026.

Caso existam pendências, significa que a declaração foi retida na malha fina por divergências de informações.

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Segundo a Receita, os erros podem ter sido cometidos pelo próprio contribuinte, pela empresa onde trabalha ou até por prestadores de serviço que enviaram dados incorretos ao Fisco.

Se o erro for do próprio trabalhador, a orientação é enviar uma declaração retificadora. Já nos casos em que a empresa enviou dados errados, o contribuinte deverá aguardar a correção das informações pela fonte pagadora.

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