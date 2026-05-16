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Globo fecha ação inédita de marketing e personagem de Mariana Ximenes terá nome de marca famosa

Perosnagem de ‘Quem Ama Cuida’ faz referência direta à linha de cosméticos do Grupo Boticário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:35

Mariana Ximenes
Mariana Ximenes Crédito: Reprodução

A TV Globo apostou em uma estratégia comercial inédita para impulsionar a novela Quem Ama Cuida antes mesmo da estreia, marcada para a próxima segunda-feira (18). Segundo informações divulgadas pelo RD1, a emissora negociou diretamente com um patrocinador o nome de uma das personagens da trama.

Interpretada por Mariana Ximenes, a personagem se chamará Eudora, apelidada de Dora, em referência à marca de cosméticos Eudora, pertencente ao Grupo Boticário. A iniciativa marca a primeira vez que a Globo fecha um acordo comercial para definir o nome de um personagem de novela.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Além da ação com a Eudora, a trama já teria fechado dezenas de inserções de merchandising antes mesmo da estreia. Entre as marcas citadas nos bastidores estão BYD e Coca-Cola.

Na novela, Dora será casada com Ademir, personagem de Dan Stulbach, e madrasta de Pedro, vivido por Chay Suede. Segundo a publicação, a personagem ficará no centro dos conflitos familiares e acabará criando maior proximidade com o enteado.

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A trama também envolverá uma escola de dança herdada pela personagem e um romance com André, interpretado por Henrique Barreira.

Ambientada em São Paulo, ‘Quem Ama Cuida’ tem direção artística de Amora Mautner e será exibida no horário nobre da Globo.

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