ASTROLOGIA

Números da sorte de cada signo: veja quais podem atrair dinheiro, prosperidade e boas oportunidades

Astrologia aponta combinações numéricas ligadas à energia de cada signo do zodíaco

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 03:00

Astrologia e números Crédito: Imagem gerada por IA

Os números sempre estiveram ligados à espiritualidade, à astrologia e à busca por prosperidade. Segundo interpretações astrológicas, cada signo do zodíaco possui vibrações numéricas específicas que podem ajudar a atrair sorte, abundância e oportunidades.

Para algumas pessoas, essas combinações funcionam como símbolos energéticos usados em apostas, decisões importantes ou até na manifestação de objetivos pessoais.

Veja abaixo os números associados a cada signo:

Áries

Os arianos costumam atrair oportunidades quando seguem o próprio instinto. Os números ligados ao signo são 1, 9, 17, 28 e 33.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

Relacionados à estabilidade e prosperidade material, os números da sorte de Touro são 6, 14, 22, 30 e 48.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

Mudanças rápidas e oportunidades inesperadas costumam favorecer os geminianos. Os números associados ao signo são 5, 11, 23, 32 e 41.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer

A intuição aparece como ponto forte dos cancerianos. Os números da sorte são 2, 7, 20, 29 e 44.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão

Ligado ao brilho pessoal e reconhecimento, Leão possui conexão com os números 3, 19, 27, 36 e 45.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Virgem

Estratégia e atenção aos detalhes marcam os virginianos. Os números relacionados ao signo são 4, 13, 21, 35 e 52.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Libra

Os librianos costumam atrair prosperidade através do equilíbrio emocional e das conexões. Seus números são 8, 15, 24, 37 e 46.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Escorpião

Transformação e intensidade fazem parte da energia escorpiana. Os números da sorte são 9, 18, 26, 39 e 49.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Sagitário

Expansão, viagens e otimismo costumam favorecer o signo. Os números associados são 12, 21, 31, 40 e 53.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Capricórnio

Disciplina e persistência aparecem na energia capricorniana. Os números ligados ao signo são 10, 16, 25, 38 e 54.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Aquário

Aquarianos tendem a prosperar quando seguem caminhos diferentes e inovadores. Os números da sorte são 7, 13, 22, 34 e 47.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Peixes

Intuição e sensibilidade espiritual marcam os piscianos. Os números associados ao signo são 6, 12, 18, 42 e 55.