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Anjo da Guarda manda recado forte para 4 signos neste sábado (16 de maio): algo precisa ser deixado para trás

O sábado (16) traz uma energia de encerramento e pede coragem para cortar situações que já não fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 00:00

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (16) começa com uma energia intensa de limpeza emocional e mudanças internas. O Anjo da Guarda indica que insistir em situações desgastadas pode impedir novos caminhos de surgirem.

A orientação é perceber o que já perdeu espaço na sua vida e não ter medo de seguir em frente. Para quatro signos, o momento será decisivo.

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Gêmeos

Geminianos podem perceber que uma situação vem consumindo energia além do necessário. O Anjo da Guarda indica necessidade de desapego.

O ideal será parar de insistir no que não evolui.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Virgem

Virginianos podem sentir necessidade de reorganizar relações, rotina ou prioridades. O dia favorece cortes importantes.

O recado é não ignorar o próprio desgaste.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Escorpião

Escorpianos podem viver um momento de clareza emocional. Algo escondido tende a ficar mais evidente.

O momento pede coragem para mudar.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de se afastar de ambientes ou pessoas que já não fazem sentido. O Anjo da Guarda indica libertação.

O ideal será confiar mais no próprio caminho.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

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