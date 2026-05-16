Anjo da Guarda manda recado forte para 4 signos neste sábado (16 de maio): algo precisa ser deixado para trás

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 00:00
O sábado (16) começa com uma energia intensa de limpeza emocional e mudanças internas. O Anjo da Guarda indica que insistir em situações desgastadas pode impedir novos caminhos de surgirem.
A orientação é perceber o que já perdeu espaço na sua vida e não ter medo de seguir em frente. Para quatro signos, o momento será decisivo.
Gêmeos
Geminianos podem perceber que uma situação vem consumindo energia além do necessário. O Anjo da Guarda indica necessidade de desapego.
O ideal será parar de insistir no que não evolui.
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Virgem
Virginianos podem sentir necessidade de reorganizar relações, rotina ou prioridades. O dia favorece cortes importantes.
O recado é não ignorar o próprio desgaste.
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Escorpião
Escorpianos podem viver um momento de clareza emocional. Algo escondido tende a ficar mais evidente.
O momento pede coragem para mudar.
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Aquário
Aquarianos podem sentir vontade de se afastar de ambientes ou pessoas que já não fazem sentido. O Anjo da Guarda indica libertação.
O ideal será confiar mais no próprio caminho.
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Mensagem do dia
Nem tudo que termina representa perda. Algumas despedidas abrem espaço para uma vida mais leve.