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Conheça a cobra marinha que é uma das mais venenosas do planeta e é capaz de matar 100 pessoas com uma única picada

A cobra marinha é encontrada principalmente em águas tropicais e subtropicais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:24

Cobra-do-mar-pelágio
Cobra-do-mar-pelágio Crédito: Reprodução

Uma serpente que vive exclusivamente em alto-mar chama atenção pela potência do veneno e pelas adaptações incomuns ao ambiente oceânico. Conhecida cientificamente como Hydrophis platurus, a cobra-do-mar-pelágio é considerada uma das espécies mais venenosas do mundo e possui toxinas capazes de matar até 100 adultos com uma única dose.

Apesar da fama letal, especialistas explicam que a espécie raramente representa ameaça direta aos humanos porque passa praticamente toda a vida longe da costa e evita aproximação.

Cobra-do-mar-pelágio

Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
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Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução
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Cobra-do-mar-pelágio por Reprodução

A cobra marinha é encontrada principalmente em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico. Com dorso escuro e ventre amarelo intenso, ela possui uma cauda achatada em formato de remo, característica que facilita a locomoção no mar.

Diferentemente de serpentes terrestres, a Hydrophis platurus quase nunca vai para terra firme. A alimentação é baseada em peixes e pequenos organismos marinhos, enquanto o veneno neurotóxico e miotóxico atua causando paralisia muscular e danos severos ao organismo das presas.

Outra espécie frequentemente associada às cobras marinhas é o krait-marinho, do gênero Laticauda. Embora também seja venenoso, o animal mantém algumas características das serpentes terrestres e precisa retornar à terra para colocar ovos.

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Já na América do Sul, serpentes aquáticas mais conhecidas costumam utilizar força física em vez de veneno para capturar presas. É o caso da sucuri-verde, que pode ultrapassar seis metros de comprimento e mata animais por constrição, apertando o corpo até impedir a respiração.

Especialistas também alertam para a confusão frequente entre espécies peçonhentas e não peçonhentas. A falsa jararaca, por exemplo, imita características físicas de serpentes venenosas para afastar predadores, mas não possui toxina perigosa para humanos.

Segundo pesquisadores, o formato da cabeça não é um critério confiável para identificar se uma cobra é venenosa. Em situações de encontro com serpentes, a orientação é manter distância e nunca tentar capturar o animal.

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