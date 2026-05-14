CAFÉ DOS DEUSES

Fazenda criada em 1872 vira referência mundial e vende café por até R$ 750

Produtor Oswaldo Acevedo transformou negócio criado pelo bisavô em referência internacional do café especial

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:00

Fazenda de café Crédito: Divulgação

Uma fazenda localizada na região de Santander, na Colômbia, virou referência mundial no mercado de cafés especiais após conquistar reconhecimento internacional e vender grãos por valores que chegaram a R$ 750 por libra de café.

O responsável pela produção é Oswaldo Acevedo, dono do Café Mesa de los Santos e da fazenda El Roble, localizada entre Bucaramanga e o município de Los Santos.

Fazenda de café 1 de 3

A história da propriedade começou em 1872, quando o bisavô do empresário iniciou o cultivo de café na região. Décadas depois, Acevedo assumiu os negócios da família e decidiu apostar no mercado de cafés especiais.

Em 2020, a fazenda El Roble foi escolhida entre milhões de propriedades cafeeiras do mundo e apareceu entre as cinco melhores fazendas de café do planeta em uma publicação da Forbes Colômbia.

O local ficou ainda mais conhecido após participar do leilão internacional Grounds for Health. Em 2018 e 2019, um lote da variedade HR-61 bateu recordes e chegou a ser vendido por cerca de R$ 750.

Segundo Oswaldo Acevedo, o diferencial do produto está na combinação climática da região, no cultivo orgânico lento e na produção sob sombra intensa, a cerca de 1.650 metros de altitude.

“O sabor que nos faz ganhar reconhecimentos vem da combinação de amplitude térmica com estresse hídrico, combinado com cultivo orgânico lento sob sombra intensa”, explicou o empresário à Forbes Colômbia.

A fazenda possui cerca de 320 hectares plantados com mais de um milhão de pés de café. O espaço também virou atração turística e oferece visitas guiadas, degustações e experiências voltadas para amantes da bebida.

Hoje, o Café Mesa de los Santos exporta principalmente para Estados Unidos e Japão. A marca também possui lojas em cidades colombianas como Bogotá e Bucaramanga, além de vender produtos pela internet.