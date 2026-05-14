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Zilá defende Ronei de Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (14 de maio); confira resumo

Alaorzinho e Alaor tentam demitir comparsa de Zilá

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:30

Zilá em 'Coração Acelerado'
Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (14), Zilá (Leandra Leal) defende Ronei (Thomás Aquino) após tentativa de Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) de expulsá-lo do Grupo Amaral.

No mesmo capítulo, Malvino (Guito) pede perdão a Janete (Leticia Spiller) por ter acreditado em Zilá. Walmir (Antonio Calloni) desconfia de Naiane (Isabelle Drummond) ao conversar com Irene (Fernanda Pimenta) sobre a moça, e a patricinha o ameaça sutilmente.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Eduarda (Gabz) aconselha Valéria (Naruna Costa) sobre a criação de Sol (Ana Alice Rocha). Ronei confessa a Agildo (Evaldo Macarrão) sua obsessão com Zilá. Blake (Spencer Callahan) sugere a Alana (Cleo Pires) que Agrado e Eduarda cantem no festival pelo Grupo Amaral.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30.

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Coração Acelerado

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