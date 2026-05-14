Zilá defende Ronei de Alaorzinho em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (14 de maio); confira resumo

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Felipe Sena
Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (14), Zilá (Leandra Leal) defende Ronei (Thomás Aquino) após tentativa de Alaor (Marcos Caruso) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) de expulsá-lo do Grupo Amaral.
No mesmo capítulo, Malvino (Guito) pede perdão a Janete (Leticia Spiller) por ter acreditado em Zilá. Walmir (Antonio Calloni) desconfia de Naiane (Isabelle Drummond) ao conversar com Irene (Fernanda Pimenta) sobre a moça, e a patricinha o ameaça sutilmente.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Eduarda (Gabz) aconselha Valéria (Naruna Costa) sobre a criação de Sol (Ana Alice Rocha). Ronei confessa a Agildo (Evaldo Macarrão) sua obsessão com Zilá. Blake (Spencer Callahan) sugere a Alana (Cleo Pires) que Agrado e Eduarda cantem no festival pelo Grupo Amaral.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30.