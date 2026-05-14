MATRIARCA DO AGRO

Bilionária brasileira de 94 anos veio de origem humilde, construiu fortuna sozinha e mora no interior

Lucia Borges Maggi é a idosa mais rica do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:30

Lucia Borges Maggi Crédito: Reprodução

Lucia Borges Maggi, de 94 anos, está na lista da Forbes da “self-made”, considerada pela revista como uma mulher que construiu a fortuna do zero sozinha.

Nascida em 1932, a empresária é cofundadora da Amaggi, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, é a décima mulher mais rica do Brasil com uma fortuna de R$ 6,6 bilhões, segundo a Forbes.

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A empresária nasceu em Lajeadinho, no Rio Grande do Sul. De origem humilde, fundou a empresa chamada “Sementes Maggi” ao lado do marido, André Maggi, em 1977, consolidando um império de soja e logística com sede em São Miguel do Iguaçu, no Paraná.

Antes de construir o império da Amaggi, Lúcia passou a infância e juventude lavando roupa e trabalhando na roça, o que moldou sua visão de trabalho.

Conhecido como “Rei da Soja’, seu esposo, André Maggi morreu em 22 de abril de 2001, aos 74 anos, em São Paulo. Ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), após uma parada cardíaca. Juntos, André e Lucia tiveram cinco filhos: Blairo, Marli, Fátima, Rosângela e Vera.

A família expandiu a empresa para o Mato Grosso, tornando-se pilar fundamental do desenvolvimento do agronegócio na região. Após o falecimento de André em 2001, Lúcia tornou-se a principal acionista e, embora não tenha ocupado a presidência, manteve-se como figura central na governança da empresa.

Conhecida como “matriarca do agro”, atua com pulso firme na administração, mas mantém um perfil de baixa ostentação, vivendo em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Nos últimos anos, Lúcia Maggi enfrentou alguns problemas de saúde. Em julho de 2024, ela chegou a ser internada após contrair Dengue. “Para Deus nada é Impossível depois de uma Dengue malvada, ficou 36 Dias Dormindo. Dona Lúcia é uma Aroeira Fênix”, escreveu Blairo, um de seus filhos, em uma publicação nas redes sociais.

Em 2023, a empresária também foi internada no Hospital Sírio Libanes, em São Paulo, mas não teve o estado de saúde divulgado. Por causa da idade avançada, é natural que demandas de saúde exigem cuidados, mas Lúcia Maggi mantém a resiliência. A família da empresária prefere manter a discrição quanto ao seu estado de saúde.

A Amaggi

A Amaggi opera em quatro frentes principais: Commodities (trading de grãos), Agro (produção), Logística/Operações (portos e barcaças) e Energia (PCHs e painéis solares).