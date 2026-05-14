CASA E JARDIM

Adeus, mosquitos na cozinha: o truque simples com açúcar e detergente que vai espantar eles para sempre

Truque barato funciona como apoio em pontos estratégicos da casa, desde que usado com prevenção no ambiente



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08:08

Sozinha, a mistura funciona mais como um reforço do que como solução principal Crédito: Freepik

Após um dia cansativo ou uma manhã complicada, o que alguém menos quer são “invasores” atrapalhando o preparo de refeição, momentos de lazer ou faxina. No entanto, existe um truque mais simples do que parece para se livrar dos mosquitos incômodos no ambiente.

Essa é uma solução que, em primeira instância, parece improvisada demais para chamar atenção: um copo pequeno, água, açúcar e uma gota de detergente. Ainda assim, a armadilha caseira contra os mosquitos se espalhou justamente por ser barata, simples de montar e fácil de colocar em pontos estratégicos da casa.

O truque pode ajudar a capturar parte dos insetos que circulam por ambientes como cozinha, área de serviço e janelas. Só que ele não faz milagre. Para reduzir as picadas de forma mais eficiente, é preciso olhar também para o que atrai os mosquitos e para os locais onde eles encontram água parada para se reproduzir.

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Sozinha, a mistura funciona mais como um reforço do que como solução principal. Quando há ralos úmidos, recipientes esquecidos, baldes, frestas ou reservatórios mal tampados, novos mosquitos continuam aparecendo mesmo depois da armadilha.

Truque com açúcar e detergente

A lógica da armadilha está na combinação entre atração e retenção. A água com açúcar serve como isca para mosquitos que passam pelo ambiente, especialmente em áreas onde eles costumam circular com mais frequência.

Depois que o inseto pousa na mistura, entra em cena o detergente. Uma única gota já altera a superfície da água e dificulta a saída do mosquito.

Por isso, colocar detergente em excesso não melhora o resultado. Pelo contrário, espuma demais pode atrapalhar o funcionamento do truque.

A montagem é simples. Basta usar um copo descartável ou outro recipiente pequeno, colocar água, dissolver um pouco de açúcar e pingar uma gota de detergente. O recipiente deve ficar em um local seguro, longe de crianças pequenas, animais e pontos onde possa ser derrubado.

Fatores que atraem mosquitos

Mosquitos não escolhem as pessoas de forma aleatória. Eles são guiados por sinais emitidos pelo corpo, como gás carbônico, calor, umidade, cheiro da pele e compostos liberados naturalmente.

Por isso, duas pessoas no mesmo cômodo podem ter experiências diferentes. Enquanto uma quase não percebe os insetos, outra pode ser picada várias vezes em poucos minutos.

Após exercícios físicos, em dias de calor ou depois do consumo de bebida alcoólica, a chance de atrair mosquitos pode aumentar. Nessas situações, o corpo tende a liberar mais calor e suor, sinais que ajudam o inseto a localizar uma pessoa mesmo com pouca luz ou em um ambiente aparentemente limpo.

Locais indicados para a armadilha

A armadilha funciona melhor em pontos por onde os mosquitos costumam passar. Perto da janela, por exemplo, ela pode ajudar a capturar insetos que entram de fora. O cuidado é não deixar o copo em áreas de circulação.

Cantos da cozinha também podem ser úteis, já que os mosquitos costumam aparecer nesse tipo de ambiente. Nesse caso, a mistura precisa ser trocada com frequência para não virar mais um ponto de sujeira.

Na área de serviço, o truque pode fazer sentido por causa da umidade. Mesmo assim, a armadilha não substitui a checagem de ralos, baldes e outros recipientes que possam acumular água.

Prevenção dentro de casa

Capturar mosquitos adultos ajuda, mas o controle mais importante começa no ambiente. Esses insetos se reproduzem em água parada, inclusive em pequenas quantidades que muitas vezes passam despercebidas.

Pratinhos de plantas, baldes e recipientes esquecidos devem ser esvaziados com frequência. Ralos, calhas e cantos úmidos também precisam entrar na rotina de limpeza.

Caixas d’água e reservatórios devem permanecer bem tampados. Quando possível, telas em portas e janelas ajudam a dificultar a entrada dos insetos. Em áreas com muitos mosquitos, roupas claras também podem ser uma escolha melhor.

O canal Receitas e Dicas da Cris, no YouTube, mostra uma versão simples da armadilha para atrair e eliminar mosquitos dentro de casa. Ainda assim, o truque funciona melhor quando aparece junto com limpeza e prevenção.

Limites da solução caseira

Quando os mosquitos continuam aparecendo todos os dias, pode existir um foco de reprodução por perto. Nessa situação, a armadilha até captura alguns insetos, mas novos mosquitos seguem nascendo ou entrando por frestas, janelas e ralos.